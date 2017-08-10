We Happy Few дорожает и готовится к окончанию раннего доступа

We Happy Few — стильный «выживатор» с элементами roguelike, действие которого происходит в ретрофутуристической Англии 1960 годов, готовится к выходу из раннего доступа. Точно даты у этого славного события пока нет, но 16 августа в рамках подготовки к нему студия Compulsion Games планирует сделать две вещи:

Во-первых, выпустить обновление The Life in Technicolour, содержащее новые эффекты от наркотика Joy, полностью переработанный интерфейс и ряд других изменений.

Во-вторых, поднять цену на игру до $ 51.

Подробнее о причинах и последствиях второго решения авторы обещают рассказать 16 августа, но если кратко — они всегда планировали сделать скидку для тех, кто поверил в них и поддержал проект во время кикстартера или раннего доступа. И теперь, когда полноценный релиз оказался не за горами, стоимость We Happy Few поднимают со скидочной до полной.