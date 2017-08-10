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Коротко о японском: Rez Infinite и Ys Seven на PC, Apollo Justice на 3DS

Несколько милых, но коротких новостей из Страны восходящего солнца.

Во-первых, игра Rez Infinite, вышедшая на PS4 в прошлом октябре, неожиданно потеряла эксклюзивность и поступила в продажу на PC. С необязательной поддержкой VR, само собой.

Во-вторых, появилась точная дата выхода Ys Seven на PC — этот порт ролевого экшена с PSP порадует поклонников серии 30 августа.

В-третьих, Capcom решила выпустить на 3DS улучшенную версию Apollo Justice: Ace Attorney (четвёртую часть серии Ace Attorney). Среди нововведений указывается поддержка 3D-изображения (само собой), возможность быстро проматывать текст и переключение между западной и японской версиями проекта. Последнее любопытно из-за того, что локализация игр серии не ограничивается простым переводом текста — им меняли имена, место действия и некоторые другие детали.

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Подкасты
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