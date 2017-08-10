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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Питер Краузе получил главную роль в драме Райана Мёрфи о спасательных службах

Питер Краузе («Ловушка», «Клиент всегда мёртв») утверждён на главную роль в процедурной драме Райана Мёрфи «911». Он составит компанию ранее записавшейся в проект Анджеле Бассетт («Американская история ужасов»).

Процедурал покажет ответственную и напряжённую работу полиции, врачей скорой помощи и пожарных, которым очень часто приходится иметь дело с невероятно сложными и опасными ситуациями. Главным героям драмы находятся в постоянном поиске равновесия между бесконечным спасением людей и решением собственных каждодневных проблем.

Вдобавок команду проекта пополнили Макджи («Смертельное оружие», «Живая мишень»), который срежиссирует пилот, и Тим Минеар («Светлячок», «Кукольный дом»), взваливший на себя шоураннерство.

Сценарий пилотного эпизода напишет сам Мёрфи на пару с бессменным соавтором Брэдом Фэлчаком («Лузеры», «Королевы крика»). Оба числятся исполнительными продюсерами проекта вместе с Минеаром. Производственный процесс курируют 20th Century Fox Television, Ryan Murphy Television и Brad Falchuk Teley-Vision. Премьера состоится в начале следующего года на телеканале FOX.

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