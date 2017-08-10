«Секретные материалы» снова не о пришельцах

Инопланетян не будет. Расходимся.

Лишь первый и последний из десяти эпизодов одиннадцатого сезона «Секретных материалов» будут посвящены основной мифологии сериала, а остальные восемь потратят на традиционных «монстров недели» — по отдельной истории на каждую серию. Об этом президент FOX Дэвид Мэдден поведал публике в ходе летнего пресс-тура TCA.

Правительственный заговор, НЛО и пришельцы отойдут на задний план, их место займут поиски сына Малдера и Скалли, а также классические расследования спецагентов ФБР. Несмотря на это, Мэдден всё же пообещал, что в сериале обязательно появится Курильщик (Уильям Б. Дэвис) и, может быть, даже Одинокий стрелок заглянет на огонёк.

К своим ролям в одиннадцатом сезоне вернутся Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон, Митч Пиледжи в роли замдиректора ФБР Скиннера и Аннабет Гиш как специальный агент Моника Рейс. Роберт Патрик также выражал желание тряхнуть стариной.

Исполнительным продюсером проекта выступает бессменный Крис Картер. Съёмки продолжения уже идут в Ванкувере. Премьера запланирована на конец года.