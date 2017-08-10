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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Второй сезон сериала «Корона» получил дату выхода и тизер

Потоковый сервис Netflix опубликовал полутораминутный тизер второго сезона сериала «Корона» с датой выхода — премьера продолжения исторической драмы состоится 8 декабря.

Десятисерийный второй сезон «Короны» — хроники правления королевы Великобритании Елизаветы II (Клер Фой) — охватит события Суэцкого кризиса 1956 года и громкого скандала, за которым последовало падение кабинета министров во главе с Гарольдом Макмилланом в 1963 году.

К основному актёрскому составу королевской драмы, где наряду с Фой состоят Мэтт Смит и Ванесса Кирби, во втором сезоне примкнул Мэттью Гуд в образе Тони Армстронга-Джонса — светского фотографа и будущего супруга принцессы Маргарет, а также Майкл С. Холл и Джоди Бальфур, которые воплотят на экране президентскую чету Джона и Жаклин Кеннеди.

Создателем сериала выступает Питер Морган («Ещё одна из рода Болейн», «Королева»), он же значится его сценаристом наряду с Эдвардом Хеммингом и Томом Эджем. В режиссёрском кресле проекта побывали Бенджамин Карон («Валландер») и Стивен Долдри («Чтец»).

 
 
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Корона
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