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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Б: Начало» — сэйю и авторы

Анонсированный в прошлом году сериал студии Production I.G «Б: Начало» (B: The Beginning) и режиссера Кадзуто Накадзавы, являющийся эксклюзивом сервиса Netflix, обзавелся расширенным авторским составом, сэйю и более подробным синопсисом.

Сэйю
Кит Казама Флик Хироаки Хирата Бенни в «Черной лагуне», Сантана в «Ханаан»
Коку Юки Кадзи Эрен Ягер в «Атаке на Титана», Щинья Накамура в «Адзине»
Лили Хощина Асами Сето Чихайя Аясе в «Игре Чихайи», Щоко Сащинами в «Валврейве Освободителе»
Эрик Тога Хироки Тоучи Такуми Кусака в «Зипанге»; Аква-что-Сзади в «Индексе Волшебства 2»
Борис Мейер Минору Инаба Сакаэ Кадоваки в «Мононоке», Чарли в «Гандаме 0080»
Каэла Ёщинага Ами Кощимидзу Мао Дзяхана в «Кровь+», Юри в «Тетраде смерти»
Брайан Брэндон Тощиюки Тоёнага Рюгамине Микадо в «Дюрараре», Хидеёщи Нагачика в «Токийском гуле»
Марио Щинтаро Танака
Жан Генри Ричард Ацущи Гото
Гильберт Росс Тощиюки Морикава Алмейда в «Адзине», Гриффит во «Берсерке»
Миназуки Каито Ищикава Дзиро Хитоёщи в «Бетонной революции», Генос в «Ванпанчмене»

Авторы
Режиссёр Казуто Накадзава «Хищные куклы»
Ещё один режиссёр Ёщики Ямакава «Первая любовь», «Маленькие охотники»
Сценарист Кацуя Ищида «Первый шаг: Восхождение»
Дизайнер персонажей Казуто Накадзава
Композитор Ёщихиро Ике «Тигр и Кролик», «Ярость Бахамута: Происхождение»
Студия Production I.G

Действие разворачивается в далёком будущем, где ученые пытаются вывести «идеального человека» в целях поддержания мира во вселенной. И не только пытаются, но и преуспевают: трёх детей, призванных стать «новыми людьми», отправляют для тренировки и обучения, но где-то в процессе их похищает некая злобная организация, которая собирается использовать их для создания собственного нового мирового порядка.

В островном государстве Кремона пересекаются пути главного героя Коку, Кита, легендарного следователя королевской полиции RIS, и загадочной преступной организации. В укреплённом городе, который держит в страхе серийный убийца, известный только как Б, героям предстоит встретить пёструю когорту разнообразных персонажей и раскрыть цепь страшных преступлений.

Выйдет сериал весной следующего года.

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Б: Начало (B: The Beginning)
 29 февраля 2016 года«Идеальные кости» Netflix и Production I.G
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