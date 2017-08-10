«Б: Начало» — сэйю и авторы

Анонсированный в прошлом году сериал студии Production I.G «Б: Начало» (B: The Beginning) и режиссера Кадзуто Накадзавы, являющийся эксклюзивом сервиса Netflix, обзавелся расширенным авторским составом, сэйю и более подробным синопсисом.

Действие разворачивается в далёком будущем, где ученые пытаются вывести «идеального человека» в целях поддержания мира во вселенной. И не только пытаются, но и преуспевают: трёх детей, призванных стать «новыми людьми», отправляют для тренировки и обучения, но где-то в процессе их похищает некая злобная организация, которая собирается использовать их для создания собственного нового мирового порядка.

В островном государстве Кремона пересекаются пути главного героя Коку, Кита, легендарного следователя королевской полиции RIS, и загадочной преступной организации. В укреплённом городе, который держит в страхе серийный убийца, известный только как Б, героям предстоит встретить пёструю когорту разнообразных персонажей и раскрыть цепь страшных преступлений.

Выйдет сериал весной следующего года.