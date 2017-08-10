«Б: Начало» — сэйю и авторы

Анонсированный в прошлом году сериал студии Production I.G «Б: Начало» (B: The Beginning) и режиссера Кадзуто Накадзавы, являющийся эксклюзивом сервиса Netflix, обзавелся расширенным авторским составом, сэйю и более подробным синопсисом.
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Сэйю
|Кит Казама Флик
|Хироаки Хирата
|Бенни в «Черной лагуне», Сантана в «Ханаан»
|Коку
|Юки Кадзи
|Эрен Ягер в «Атаке на Титана», Щинья Накамура в «Адзине»
|Лили Хощина
|Асами Сето
|Чихайя Аясе в «Игре Чихайи», Щоко Сащинами в «Валврейве Освободителе»
|Эрик Тога
|Хироки Тоучи
|Такуми Кусака в «Зипанге»; Аква-что-Сзади в «Индексе Волшебства 2»
|Борис Мейер
|Минору Инаба
|Сакаэ Кадоваки в «Мононоке», Чарли в «Гандаме 0080»
|Каэла Ёщинага
|Ами Кощимидзу
|Мао Дзяхана в «Кровь+», Юри в «Тетраде смерти»
|Брайан Брэндон
|Тощиюки Тоёнага
|Рюгамине Микадо в «Дюрараре», Хидеёщи Нагачика в «Токийском гуле»
|Марио
|Щинтаро Танака
|Жан Генри Ричард
|Ацущи Гото
|Гильберт Росс
|Тощиюки Морикава
|Алмейда в «Адзине», Гриффит во «Берсерке»
|Миназуки
|Каито Ищикава
|Дзиро Хитоёщи в «Бетонной революции», Генос в «Ванпанчмене»
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Авторы
|Режиссёр
|Казуто Накадзава
|«Хищные куклы»
|Ещё один режиссёр
|Ёщики Ямакава
|«Первая любовь», «Маленькие охотники»
|Сценарист
|Кацуя Ищида
|«Первый шаг: Восхождение»
|Дизайнер персонажей
|Казуто Накадзава
|Композитор
|Ёщихиро Ике
|«Тигр и Кролик», «Ярость Бахамута: Происхождение»
|Студия
|Production I.G
Действие разворачивается в далёком будущем, где ученые пытаются вывести «идеального человека» в целях поддержания мира во вселенной. И не только пытаются, но и преуспевают: трёх детей, призванных стать «новыми людьми», отправляют для тренировки и обучения, но где-то в процессе их похищает некая злобная организация, которая собирается использовать их для создания собственного нового мирового порядка.
В островном государстве Кремона пересекаются пути главного героя Коку, Кита, легендарного следователя королевской полиции RIS, и загадочной преступной организации. В укреплённом городе, который держит в страхе серийный убийца, известный только как Б, героям предстоит встретить пёструю когорту разнообразных персонажей и раскрыть цепь страшных преступлений.
Выйдет сериал весной следующего года.