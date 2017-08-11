Moons of Madness — научная фантастика встречает Говарда Лавкрафта

Любите ли вы научную фантастику, чьи авторы активно стремятся показывать лишь такие фантастические элементы, которые человечество может воплотить в реальность в ближайшие десятки лет? А хорроры, черпающие вдохновение в работах Говарда Лавкрафта? А... симуляторы ходьбы? Если вы ответили «Да» на все три вопроса, то вас может заинтересовать игра Moons of Madness, дебютным трейлером и отдельными деталями которой мы хотим поделиться.

Moons of Madness — разработка норвежской студии, представляющая собой смесь «Марсианина» и мифов Ктулху. Астронавт Шейн Ньюхарт, прибывший на первую научную станцию на Марсе, начинает периодически терять связь с реальностью, видя и слыша смесь из собственного прошлого, видений будущего, банальных глюков и отголосков событий, о которых он знать не может в принципе. Рано или поздно внимательные игроки смогут сложить из этих разрозненных видений полноценную картину происходящего и отделить реальность от сумасшествия, но одержать победу над злом им не светит, ведь люди для Древних богов не опаснее букашек.

Игра обещает быть чуть более интерактивной, чем иные товарищи по жанру, и даже предлагать какие-то головоломки, когда они имеют под собой чёткое сюжетное обоснование, но повествование всегда и везде будет во главе угла.

Выход Moons of Madness намечен на середину 2018 года. Платформы — PC, PS4 и Xbox One.