 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Сериалу по «Тёмной башне» Стивена Кинга нашли шоураннера Финальная глава «Дивергента» отправляется на малые экраны BioWare Montreal пришёл конец Розыгрыш билетов на проход в фан-зону на премьере фильма «Валериан и город тысячи планет» Call of Duty: WWII — слитый трейлер зомби-режима Army of The Dead
5
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

South Park: The Fractured But Whole — системные требования

Издательство Ubisoft объявило системные требования South Park: The Fractured But Whole. Минимальные должны позволить вам запустить долгожданную RPG в низком качестве и разрешении 720p при 60fps или около того, в то время как рекомендованные системные требования существуют для тех, кто желает играть на высоких настройках и в Full-HD.

Минимальные системные требования South Park: The Fractured But Whole:

  • процессор уровня Intel Core i5 2400 или AMD FX 4320;
  • 6 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 или AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 (необходимо 2 ГБ видеопамяти или больше).

Рекомендованные системные требования South Park: The Fractured But Whole:

  • процессор уровня Intel Core i5-4690K или AMD FX-8350;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 750ti / GTX 960 / GTX 1060 AMD Radeon R9 280X / R9 380 / RX 470 (необходимо 2 ГБ видеопамяти или больше).

После затянувшейся череды переносов South Park: The Fractured But Whole наконец-то поступит в продажу 17 октября. Платформы — PS4, Xbox One и PC с Windows.

5 Обсудить
Темы
 
South Park: The Fractured but Whole (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 16 июня 2016 годаТрейлер, презентация, дата выхода и детали игры South Park: The Fractured but Whole 15 сентября 2016 годаSouth Park: The Fractured But Whole не выйдет в этом году 13 мартаВыход South Park: The Fractured but Whole снова откладывается
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Подробности об игре South Park: The Fractured but Whole
 
Планы Ubisoft на ближайший год
 
South Park: The Fractured But Whole не выйдет в этом году

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Третий лишний — 2»
 
Кино «Обзоры Ильи Кролика» — «Чужой: Завет»
 
Актёр Кристофер Ламберт опять готов стать богом в «Смертельной битве 3»
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 50
 
Кино Имена охотниц за привидениями
 
Аниме ЕВА-211: Мальчики, занимающиеся кабуки
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика