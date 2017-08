Издательство Ubisoft объявило системные требования South Park: The Fractured But Whole. Минимальные должны позволить вам запустить долгожданную RPG в низком качестве и разрешении 720p при 60fps или около того, в то время как рекомендованные системные требования существуют для тех, кто желает играть на высоких настройках и в Full-HD.

Минимальные системные требования South Park: The Fractured But Whole:

процессор уровня Intel Core i5 2400 или AMD FX 4320;

6 ГБ оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560Ti / GTX 650 / GTX 750 / GTX 950 / GTX 1050 или AMD Radeon HD 7850 / R9 270 / R9 370 / RX 460 (необходимо 2 ГБ видеопамяти или больше).

Рекомендованные системные требования South Park: The Fractured But Whole:

процессор уровня Intel Core i5-4690K или AMD FX-8350;

8 ГБ оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 750ti / GTX 960 / GTX 1060 AMD Radeon R9 280X / R9 380 / RX 470 (необходимо 2 ГБ видеопамяти или больше).

После затянувшейся череды переносов South Park: The Fractured But Whole наконец-то поступит в продажу 17 октября. Платформы — PS4, Xbox One и PC с Windows.