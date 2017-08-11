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Анонс Fallout 4: Game of the Year Edition

Мы много что говорили об игре Fallout 4, причём зачастую слова наши были не слишком положительными, но было бы глупо отрицать её успех и делать вид, что она не может понравиться никому. Так что мы понимали, что появление Fallout 4: Game of the Year Edition — лишь вопрос времени. И время это пришло.

Данное переиздание постапокалиптической экшен-песочницы с ролевыми элементами, созданной студией Bethesda, содержит ровно то, чего вы от него и ожидали — саму игру и все шесть дополнений, выпущенных в рамках сезонного пропуска. В продажу оно поступит 26 сентября на PC, PS4 и Xbox One.

На этом новость, правда, не заканчивается, но её продолжение касается только и исключительно жителей Америки. Помните коллекционное издание Fallout 4, шедшее в комплекте со стильным пип-боем? То самое, которое было распродано практически мгновенно? Ну, Fallout 4: Game of the Year Edition получит аналогичную коллекционку. Но только в США.

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Темы
 
Fallout 4 (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 1 декабря 2015 годаРецензия на игру Fallout 4
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