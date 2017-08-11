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Первоисточники: variety.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:

BBC America назначил дату выхода сериала про гейство «Квиры»

14 октября кабельный канал BBC America начнёт трансляцию мини-сериала о тяжёлой гейской доле «Квиры» — очередного продукта сценарного гения Марка Гэтисса («Шерлок», «Доктор Кто»).

Проект представляет собой восемь пятнадцатиминутных монологов в исполнении известных своей «жизненной позицией» актёров и просто сочувствующих: Бена Уишоу («Парфюмер», «Пустая корона»), Джеммы Уилан («Игра престолов»), Иэна Гелдера, Алана Камминга («Хорошая жена»), Финна Уайтхеда («Дюнкерк»), а также Ребекки Фронт, Рассела Тови и Кадиффа Кирвана.

Известно, что Уишоу исполняет роль солдата Первой мировой войны нетрадиционной ориентации, Камминг предстаёт в образе мужчины, размышляющего об однополом браке, а Тови играет актёра-гея на заре 1980-х. Натуралы, видимо, на такие роли не годятся. Чем не дискриминация?

Сериал является частью проекта Gay Britannia, посвящённого пятидесятой годовщине Закона о сексуальных преступлениях, официально одобрившего мужеложство. Создатели называют свой проект уникальным (а как же иначе?) и волнующим (мы уже очень волнуемся за будущее этого мира), с прекрасно написанными и сыгранными монологами, полными юмора, человечности, нежности и боли.

Гэтисс срежиссировал сериал по сценарию, написанному в соавторстве с Мэттью Болдуином, Джоном Брэдфилдом, Майклом Деннисом, Китом Джарреттом, Гаретом Маклином, Джеки Клун и Брайаном Филлисом. В ответе за производство BBC Studios Pacific Quay Productions.

В Великобритании премьера сериала состоялась 31 июля.

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