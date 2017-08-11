Новый «Хеллбой» сбросил подзаголовок и командный дух серии

Авторы нового «Хеллбоя» избавились от подзаголовка фильма — «Пробуждение кровавой королевы». Теперь фильм называется просто «Хеллбой». Это, конечно, может смутить некоторых зрителей, но не отечественных, получивших оригинальное кино с подзаголовком «Герой из пекла».

Ещё создатель персонажа Майк Миньола рассказал о присутствии в сюжете персонажей из Бюро паранормальных исследований и обороны:

Бюро присутствует в фильме, но не хочу говорить, какие именно персонажи засветятся. Но если честно, у нас Хеллбой — главный герой, и это не командное кино о группе агентов БПИО.

Надо полагать, что Даг Джонс не сыграет Эйба Сапиена, но Миньола продолжает:

Я не вмешиваюсь в производственный процесс. С самого первого дня обсуждений формы и наполнения фильма позиция нашего режиссёра мало отличалась от моей. Я хотел, чтобы «Хеллбой» был мрачнее и страшнее. «Золотая армия» походила на лёгкое фэнтези, а мы снимаем почти что ужастик. Я недавно встречался с людьми, которые отвечают за дизайн чудовищ и препродакшен, и очень доволен увиденным.

Режиссёр Нил Маршалл («Спуск», «Игра престолов») ставит картину с Дэвидом Харбором, Иэном Макшейном и Миллой Йовович в главных ролях. Премьера может состояться уже в следующем году.