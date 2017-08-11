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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Исполнительный продюсер «Фарго» готовит сериал о Луне

Один из исполнительных продюсеров многосерийной антологии «Фарго» Уоррен Литтлфилд работает над сериалом «Космос» для кабельного канала FX, заказавшего написание сценария для потенциального пилотного эпизода.

В центре истории — астронавты, отправившиеся на Луну и пережившие там нечто такое, что приводит к катастрофическим последствиям после возвращения миссии на Землю. События драмы разворачиваются в 2020-х годах.

Джим Каммингс поможет Литтлфилду в написании сценария и продюсировании, а также сыграет одну из главных ролей. Вдобавок исполнительными продюсерами проекта выступают Пиджей Маккейб и Роусон Маршалл Тёрбер («Мы — Миллеры»), последний готов режиссировать пилот. Производственный процесс возглавит студия Fox 21.

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