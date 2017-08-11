«Я хочу съесть твою поджелудочную железу» — анонс

Полку драматических анимационных работ про отношения со смертельно больными девушками прибыло: на экраны кинотеатров Японии в 2018 году выходит полнометражный фильм «Я хочу съесть твою поджелудочную железу» (Kimi no Suizō o Tabetai) по роману Ёру Сумино.

Повествование ведётся от лица безымянного главного героя, который случайно находит в больнице дневник, принадлежащий его однокласснице Сакуре Ямаучи. Девушке, как выясняется, осталось жить лишь несколько месяцев из-за неизлечимой болезни поджелудочной железы. Герой оказывается единственным вне круга семьи Сакуры, кто знает о её состоянии. Он обещает сохранить это в тайне и решает провести вместе с Сакурой последние месяцы её жизни, несмотря на то, что является полной её противоположностью по характеру.