 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Лучшее аниме весны 2017 года (видеоверсия) «Патреон» — год спустя «Игра престолов» продолжает бить рекорды Лучшее аниме 2016 года — голосование Telltale Games анонсировала сиквелы Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Я хочу съесть твою поджелудочную железу» — анонс

Полку драматических анимационных работ про отношения со смертельно больными девушками прибыло: на экраны кинотеатров Японии в 2018 году выходит полнометражный фильм «Я хочу съесть твою поджелудочную железу» (Kimi no Suizō o Tabetai) по роману Ёру Сумино.

Повествование ведётся от лица безымянного главного героя, который случайно находит в больнице дневник, принадлежащий его однокласснице Сакуре Ямаучи. Девушке, как выясняется, осталось жить лишь несколько месяцев из-за неизлечимой болезни поджелудочной железы. Герой оказывается единственным вне круга семьи Сакуры, кто знает о её состоянии. Он обещает сохранить это в тайне и решает провести вместе с Сакурой последние месяцы её жизни, несмотря на то, что является полной её противоположностью по характеру.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Я хочу съесть твою поджелудочную железу (Kimi no Suizō o Tabetai)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Постер фильма «Варкрафт»
 
Кино Трейлер фильма «Эффект Лазаря»
 
Кино Фильм «Красавица и Чудовище» собрал миллиард долларов
 
ЕВА-124: Нехватка событий
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Дед Мороз. Битва Магов»
 
Кино Третий трейлер фильма «День независимости: Возрождение»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика