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«Виолетта Эвергарден» — тизер

Сериал «Виолетта Эвергарден» (Violet Evergarden) — ещё одна жертва Netflix. В январе 2018-го сервис будет транслировать аниме в Японии, а весной — в других странах.

Некогда профессор Орланд создал человекоподобную машину, чтобы она помогала его теряющей зрение жене Молли, и назвал устройство автозапоминающей куклой. Вскоре изобретением заинтересовались крупные компании, наладили производство, и постепенно роботы, обладающие сказочной внешностью и приятным голосом, начали встречаться по всему миру.

Великая война, разделившая континент Телесис на Север и Юг, закончилась четыре года назад, наступила эпоха мира. Виолетта Эвергарден, девушка, ранее известная как «оружие», оставила поле боя, чтобы начать новую жизнь, и поступила на работу в почтовую службу. Здесь огромное впечатление на неё произвели автозапоминающие куклы, которые переносят мысли людей и переводят их в слова. И теперь в качестве одной из них она отправляется в путешествие, где сталкивается с разнообразными человеческими эмоциями и с различными формами любви. Но есть у неё и собственная цель: однажды во время войны Виолетта услышала от самого дорогого для неё человека некие слова, которые не может ни забыть, ни понять. И в ходе своего путешествия она надеется постичь их смысл.

 
 
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