Телеканал NBC второй раз попытает счастья с ребутом классического ситкома о чудовищной семейке. Первая попытка возродить «Семейку монстров», предпринятая в 2012 году Брайаном Фуллером, провалилась — снятый Брайаном Сингером высокобюджетный пилот с Эдди Иззардом, Джерри О’Коннелом и Поршей де Росси, не оправдал ожиданий, и проект на время заморозили. Теперь руководство канала готово к нему вернуться и уже запустило в разработку пилотный эпизод, которым займутся Сет Майерс («Субботним вечером в прямом эфире») и Джилл Каргмэн.

Комедия Аллана Бёрнса, выходившая в 60-х годах прошлого века и продержавшаяся в эфире CBS два сезона (70 серий), рассказывает о жизни семейства добродушных чудовищ. Глава фамилии Герман Мюнстер — копия монстра Франкенштейна, его жена Лили и её отец — вампиры, сын Эдди — юный оборотень, а вот племянница Мэрилин — самая обычная девушка.

В обновлённой версии необычная семейка будет проживать в современном Бруклине, пытаясь свыкнуться с его хипстерской средой. Каргмэн займётся сценарием однокамерной комедии и числится исполнительным продюсером наряду с Майерсом и Майком Шумейкером. Производством займутся Sethmaker Shoemeyers Productions и Universal TV.