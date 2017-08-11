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Трейлер и детали No Man's Sky: Atlas Rises «Патреон» — год спустя «Игра престолов» продолжает бить рекорды «Звёздный десант: Предатель Марса» — второй трейлер Call of Duty: WWII — слитый трейлер зомби-режима Army of The Dead
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Трейлер и детали No Man's Sky: Atlas Rises

Состоялся релиз недавно анонсированного обновления No Man's Sky 1.3, озаглавленного Atlas Rises. И, судя по опубликованным деталям, оно достаточно радикально меняет проект к лучшему.

  • 30 часов разветвлённой истории и проработанного лора;
  • Возможность взаимодействовать с 16 другими игроками, которые отображаются в виде летающих шаров;
  • Рандомно-генерируемые задания от гильдий;
  • Углубление системы межзвёздной торговли;
  • Звёздные системы теперь различаются по богатству, экономике и военной ситуации;
  • Изменены управление, вооружение и ИИ в космических перестрелках;
  • Звёздные врата позволяют телепортироваться между планетами;
  • Больше возможностей по терраформированию, добыче руды и сельскому хозяйству;
  • Увеличено разнообразие биомов и добавлены новые экзотические биомы;
  • Улучшен интерфейс анализа и обнаружения, галактическая карта и многие другие элементы интерфейса;
  • Новые дизайны для кораблей класса S;
  • Возможность летать на низкой высоте и разбить космолёт;
  • На планетах можно найти и исследовать останки разбившихся грузовых кораблей.
 
 
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Видео No Man's Sky (PC, PlayStation 4)
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Подкасты
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