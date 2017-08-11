Трейлер и детали No Man's Sky: Atlas Rises

Состоялся релиз недавно анонсированного обновления No Man's Sky 1.3, озаглавленного Atlas Rises. И, судя по опубликованным деталям, оно достаточно радикально меняет проект к лучшему.
- 30 часов разветвлённой истории и проработанного лора;
- Возможность взаимодействовать с 16 другими игроками, которые отображаются в виде летающих шаров;
- Рандомно-генерируемые задания от гильдий;
- Углубление системы межзвёздной торговли;
- Звёздные системы теперь различаются по богатству, экономике и военной ситуации;
- Изменены управление, вооружение и ИИ в космических перестрелках;
- Звёздные врата позволяют телепортироваться между планетами;
- Больше возможностей по терраформированию, добыче руды и сельскому хозяйству;
- Увеличено разнообразие биомов и добавлены новые экзотические биомы;
- Улучшен интерфейс анализа и обнаружения, галактическая карта и многие другие элементы интерфейса;
- Новые дизайны для кораблей класса S;
- Возможность летать на низкой высоте и разбить космолёт;
- На планетах можно найти и исследовать останки разбившихся грузовых кораблей.