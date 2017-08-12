Netflix пытается уговорить Disney оставить хоть что-нибудь

Во вторник компания The Walt Disney обрадовала всех новостью о создании собственного потокового сервиса на основе обширной библиотеки диснеевских фильмов и анимационных фильмов. Disneyflix (не официальное название!) запустится в полном объёме только в 2019 году, но продавцы контента нервничают уже сейчас в перспективе полной потери других лакомых кусочков.

Издание Reuters докладывает, что Netflix очень хочет оставить за собой продукцию студий Marvel и Lucasfilm за рамками действующих соглашений, которые истекут в 2019-м.

Тед Сарандос — главный в Netflix по контенту — подтвердил факт напряжённых переговоров:

Поэтому пять лет назад мы начали производить оригинальную продукцию, предвосхищая потенциальные трудности в переговорах со студиями и кабельными сетями насчёт лицензирования их контента.

В 2019-м Netflix покажет «Мстителей: Войну бесконечности», «Человека-муравья и Осу», «Капитана Марвел», «Стражей галактики 3» и сиквел «Человека-паука: Возвращения домой». Каталог Lucasfilm заметно меньше: «Звёздные войны: Эпизод IX», сольник Хана Соло и наверняка будет что-нибудь ещё.