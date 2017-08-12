Hulu заказал драмеди о дрэг-квин Ру Поле

Дабы не отставать от новомодных тенденций и, конечно же, нести высокое искусство в массы, потоковый сервис Hulu дал добро сериалу о Ру Поле — дрэг-квин и иконе гей-сообщества. Продюсировать это возьмётся сам Дж.Дж. Абрамс (и ты, Брут!).

Драмеди с рабочим названием «Королева» покажет слегка приукрашенную историю жизни американского исполнителя и актёра Ру Пола и его путь от эпатажной группировки клабберов «Клубные детки» до дивы мирового масштаба. Действие сериала развернётся в 1980-х годах, когда урождённый Ру Пол Андре Чарльз, переехал в Атланту для изучения сценических искусств, а затем обосновался в Нью-Йорке и покорил клубную тусовку.

Сценарий напишет Гари Леннон («Власть в ночном городе», «Оранжевый — хит сезона»). Вдобавок он значится исполнительным продюсером проекта вместе с Полом, Абрамсом, Беном Стивенсоном, Фентоном Бейли и Рэнди Барбато. Тяготы производственного процесса разделят World of Wonder, Warner Bros TV и Bad Robot.