Многостаночник Спайк Ли («Олдбой») готовится предоставить телеканалам и потоковым сервисам возможность побороться за новый многосерийный проект «Арчер», который не имеет никакого отношения к знаменитому анимационному спецагенту.

По словам создателей, история, в которой объединятся чёрная комедия и социальный триллер, расскажет о жизни этакого афроамериканского Цукерберга — гениального кодера и молодого бунтаря, живущего в Бруклине. Парень прославился и разбогател, создав приложение для свиданий, определяющее уровень влечения между потенциальными партнёрами. Основными локациями сериала станут Нью-Йорк, Кремниевая долина и злачные места Берлина.

Сандерс, на заре карьеры работавший в компании Google, а нынче основавший бизнес-агентство Archer Genius Management, выступает соавтором, сопродюсером и режиссёром сериала, а также исполнителем главной роли. Пилот, однако, срежиссирует Спайк Ли, чья компания 40 Acres and a Mule Filmworks заведует производственным процессом.