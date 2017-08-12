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Первоисточник: www.tvwise.co.uk Прямая ссылка на новость:

BBC Two назвал дату выхода медицинской комедии «Шарлатаны»

Телеканал BBC Two объявил дату выхода шестисерийной комедии «Шарлатаны», работа над которой началась в марте прошлого года. Премьера состоится буквально на днях — 15 августа.

События развернутся в викторианскую эпоху, когда медицина пребывала в зачаточном состоянии. Доктора с равной степенью вероятности исцеляли и гробили своих пациентов, ставили эксперименты на себе и на коллегах — в общем, развлекались как могли. Сериал с юмором расскажет о периоде в хирургии, когда операционные театры были местом спектаклей, выпендрёжа и громких провалов.

В сериале снялись Мэттью Бэйнтон («Не те парни»), Рори Киннир («Ужасы по дешёвке»), Том Басден («Плебеи»), Лидия Леонард («Демоны да Винчи») и Руперт Эверетт («Мушкетёры»). Создателем и сценаристом сериала выступил Джеймс Вуд («Преподобный»).

Вдобавок телеканал опубликовал отрывок, представляющий одного из хирургов-суперзвёзд в исполнении Киннира:

 
 
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Шарлатаны
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