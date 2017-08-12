Мини-сериал о сыщике Корморане Страйке получил дату выхода

Семисерийная детективная драма «Страйк» наконец-то обзавелась датой премьеры — мини-сериал по трилогии Джоан Роулинг, куда вошли романы «Зов кукушки», «Шелкопряд» и «На службе зла», стартует в эфире телеканала BBC One 27 августа.

Вернувшись домой, ветеран войны в Афганистане Корморан Страйк (Том Бёрк) в попытках поправить своё финансовое положение открывает частное детективное агентство. Страйк берётся расследовать преступления в столице, а помогать ему будет смышлёная красавица-секретарша Робин Эллакотт (Холлидей Грейнджер).

За адаптацию литературного первоисточника ответственны Бен Ричардс («Фортитьюд») и Том Эдж. Трёхсерийную экранизацию первого романа срежиссировал Майкл Кейллор («Бесстыдники»), две серии по второй книге снял Кирон Хоукс («Улица Потрошителя»), а двухсерийную экранизацию третьего тома — Чарльз Старридж («Демоны да Винчи»). За производство отвечают Brontë Film & TV и HBO.