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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Василиск: Манускрипты ниндзя клана Ока» — анонс

В свежем номере журнала Young Magazine было объявлено, что роман Масаки Ямады «Василиск: Манускрипты ниндзя клана Ока» (Basilisk - Ōka Ninpō-chō), являющийся сиквелом к ранее уже экранизированному в 2005 году студией Gonzo роману «Василиск» Футаро Ямады, получит телевизионную аниме-экранизацию.

Оригинальный сериал (который, кстати, официально издавался в России на DVD) рассказывал историю любви двух молодых (и разнополых!) ниндзя из враждующих кланов в начале XVII века. Действие продолжения развернётся спустя десять лет после окончания тех событий.

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Василиск: Манускрипты ниндзя клана Ока (Ōka Ninpōchō Basilisk Shinsh)
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