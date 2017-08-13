«Василиск: Манускрипты ниндзя клана Ока» — анонс

В свежем номере журнала Young Magazine было объявлено, что роман Масаки Ямады «Василиск: Манускрипты ниндзя клана Ока» (Basilisk - Ōka Ninpō-chō), являющийся сиквелом к ранее уже экранизированному в 2005 году студией Gonzo роману «Василиск» Футаро Ямады, получит телевизионную аниме-экранизацию.

Оригинальный сериал (который, кстати, официально издавался в России на DVD) рассказывал историю любви двух молодых (и разнополых!) ниндзя из враждующих кланов в начале XVII века. Действие продолжения развернётся спустя десять лет после окончания тех событий.