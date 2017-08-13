Новости кино — лучшее за неделю

- «Смерть Сталина» — трейлер — «Утомлённые солнцем 2» всё равно смешнее.
- Во всех «Аватарах» будет один злодей — полковник Куоритч — заклятые враги на пять фильмов.
- «Звёздные войны: Последние джедаи» — кадры и высказывания — представлены новые кадры и туманные актёрские реплики.
- Арнольд Шварценеггер сыграет прототип Терминатора в новом фильме — настало время сыграть сержанта Кенди.
- «Дэдпул 2» — промо-арт — плюшевый мишка Кейбл.
- Теперь Чудо-женщина правит балом в фильме «Лига справедливости» — истина на упаковке с куклой.
- «Мама!» — трейлер и постеры — Дженнифер Лоуренс сходит с ума в фильме Даррена Аронофски.
- Disney расстанется с Netflix и откроет свой потоковый сервис — драма дележа очень больших денег.
- Милла Йовович стала титульной злодейкой в перезапуске «Хеллбоя» — всецело поддерживаем таких антагонистов.
- Режиссёр «Дэдпула» снимет экранизацию «Нейроманта» — долгострой ещё жив и пытается вернуться к производству.
- Бен Аффлек почувствовал, что киновселенная DC наконец-то заработала — на Бэтмена снизошло благоденствие.