Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Игра престолов» продолжает бить рекорды — хакеры не навредили четвёртому эпизоду седьмого сезона, скорее помогли.
- «Бесстыдники» от НТВ — расширенный трейлер — российский аналог британской драмеди во всей «красе».
- «Секретные материалы» снова не о пришельцах — в одиннадцатом сезоне на основной сюжет выделят не больше двух эпизодов.
- Карл Урбан готов сыграть Дредда в сериале «Судья Дредд: Мега-Сити 1» — актёр подтвердил, что ведёт переговоры с продюсерами.
- Ава Дюверней продюсирует экранизацию романа Октавии Э. Батлер «Рассвет» — историю о темнокожей спасительнице человечества превратят в сериал.
- Канал Fox будет насиловать сериал «24 часа» — планируется антология, не связанная с антитеррористической деятельностью.
- Netflix стал владельцем издательства комиксов Марка Миллара Millarworld — потоковый сервис не ограничивается сотрудничеством с Marvel.
- Спин-офф ситкома «Как я встретил вашу маму» всё ещё возможен — комедия «Как я встретила вашего папу» в активной разработке.
- Густаф Скарсгард снимется во втором сезоне «Мира Дикого Запада» — бесноватый Флоки отправляется в парк развлечений будущего.
- «Баллада Бастера Скраггса» братьев Коэнов осела на Netflix — шестисерийная вестерн-антология обрела достойное пристанище.