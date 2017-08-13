«Супружеская пара и алкоголь» — сэйю и авторы

На сайте стартующей в осеннем сезоне аниме-экранизации комедийной манги Ёсуке Кристалла «Супружеская пара и алкоголь» (Osake wa Fuufu ni Natte Kara) появилась информация о сэйю, озвучивающих главных героев грядущего сериала, а также об авторском сосавте.

Сэйю Сора Мизусава Мицухиро Ичики Такеяма в «Ангельских ритмах!», Казуя Аой в «Заморозке» Чисато Мизусава Эри Китамура Сая Отонащи в «Кровь+» Юи Щираищи Аяка Асаи Рури Миваяма в «Клубе Кабуки», Хазуки Като в «Звук! Эуфониум» Кохару Сакураи Ариса Наката

28-летняя Чисато Мизусава — прекрасная и хладнокровная руководительница отдела по связям с общественностью. Но у неё есть секрет, о котором не знает никто, кроме её мужа Соры: то, какой милахой она становится после распития создаваемых им алкогольных коктейлей…