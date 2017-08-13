«Супружеская пара и алкоголь» — сэйю и авторы

На сайте стартующей в осеннем сезоне аниме-экранизации комедийной манги Ёсуке Кристалла «Супружеская пара и алкоголь» (Osake wa Fuufu ni Natte Kara) появилась информация о сэйю, озвучивающих главных героев грядущего сериала, а также об авторском сосавте.
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Сэйю
|Сора Мизусава
|Мицухиро Ичики
|Такеяма в «Ангельских ритмах!», Казуя Аой в «Заморозке»
|Чисато Мизусава
|Эри Китамура
|Сая Отонащи в «Кровь+»
|Юи Щираищи
|Аяка Асаи
|Рури Миваяма в «Клубе Кабуки», Хазуки Като в «Звук! Эуфониум»
|Кохару Сакураи
|Ариса Наката
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Авторы
|Главный режиссёр
|Хисаёщи Хирасава
|«В ловушке лжи», «Дядька и зефирка»
|Режиссёр
|Саори Тачибана
|Десятый эпизод «Академии ведьмочек»
|Сценарист
|WORDS in STEREO
|«Иллюстрированный дневник ёкаев юного Киитаро», «В ловушке лжи»
|Дизайнер персонажей
|Юдзуко Ханаи
|Студия
|Creators in Pack
28-летняя Чисато Мизусава — прекрасная и хладнокровная руководительница отдела по связям с общественностью. Но у неё есть секрет, о котором не знает никто, кроме её мужа Соры: то, какой милахой она становится после распития создаваемых им алкогольных коктейлей…