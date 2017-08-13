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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Супружеская пара и алкоголь» — сэйю и авторы
Промо-арт аниме «Супружеская пара и алкоголь»

На сайте стартующей в осеннем сезоне аниме-экранизации комедийной манги Ёсуке Кристалла «Супружеская пара и алкоголь» (Osake wa Fuufu ni Natte Kara) появилась информация о сэйю, озвучивающих главных героев грядущего сериала, а также об авторском сосавте.

Сэйю
Сора Мизусава Мицухиро Ичики Такеяма в «Ангельских ритмах!», Казуя Аой в «Заморозке»
Чисато Мизусава Эри Китамура Сая Отонащи в «Кровь+»
Юи Щираищи Аяка Асаи Рури Миваяма в «Клубе Кабуки», Хазуки Като в «Звук! Эуфониум»
Кохару Сакураи Ариса Наката

Авторы
Главный режиссёр Хисаёщи Хирасава «В ловушке лжи», «Дядька и зефирка»
Режиссёр Саори Тачибана Десятый эпизод «Академии ведьмочек»
Сценарист WORDS in STEREO «Иллюстрированный дневник ёкаев юного Киитаро», «В ловушке лжи»
Дизайнер персонажей Юдзуко Ханаи
Студия Creators in Pack

28-летняя Чисато Мизусава — прекрасная и хладнокровная руководительница отдела по связям с общественностью. Но у неё есть секрет, о котором не знает никто, кроме её мужа Соры: то, какой милахой она становится после распития создаваемых им алкогольных коктейлей…

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Темы
 
Супружеская пара и алкоголь
 29 апреля«Супружеская пара и алкоголь» — анонс
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Подкасты
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