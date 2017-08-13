Новости аниме — лучшее за неделю

- «Твоё имя» — дублированный трейлер — можно попробовать оценить и перевод, и дубляж.
- Лучшее аниме весны 2017 года (видеоверсия) — начинаем выполнять очередную цель с «Патреона» — видеоверсии сезонных топов.
- «А.И.К.О.: Воплощение» — анонс научно-фантастического аниме от Netflix — обычная японская школьница с товарищами проникает в закрытый город, где происходит загадочное.
- «Виолетта Эвергарден» — тизер — не так красиво, как буктрейлеры, но всё равно очень красиво.
- «Б: Начало» — сэйю и авторы — научно-фантастический триллер от Netflix.
- «Путешествие Кино» — трейлер — ремейк культовой классики про девушку на говорящем мотоцикле.
- «Я хочу съесть твою поджелудочную железу» — анонс — не про каннибализм.
- «Василиск: Манускрипты ниндзя клана Ока» — анонс — сиквел самурайского экшена двенадцатилетней давности.
- «Стальная тревога: Невидимая победа» — тизер — продолжение меха-сериала начала прошлого десятилетия выглядит недурно.
- «Алкогольные посиделки» — и этим всё сказано — анонс сериала про четырёх бухающих девиц.
- Настало время бояться Дзюндзи Ито — экранизация сборника коротких историй самобытного японского хоррормейкера.