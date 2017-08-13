«Защитники» Marvel — финальный трейлер

Netflix опубликовал финальный трейлер супергеройского кроссовера «Защитники» Marvel, до премьеры которого остались считанные дни — сериал будет доступен всем подписчикам потокового сервиса с 18 августа.

Восьмисерийный фантастический боевик расскажет, когда и как впервые встретились знаменитые нью-йоркские борцы с преступностью. Мэтт Мёрдок (Чарли Кокс), Джессика Джонс (Кристен Риттер), Люк Кейдж (Майк Колтер) и Дэниел Рэнд (Финн Джонс) объединятся против могущественного врага — таинственной и смертельно опасной Александры (Сигурни Уивер). В историю вернутся Стик (Скотт Гленн), Электра (Элоди Юнг), Клэр Тэмпл (Розарио Доусон), Коллин Винг (Джессика Хенвик) и целая армия других персонажей из сольных проектов об уличных супергероях.

Соавторы «Сорвиголовы» Дуглас Петри и Марко Рамирес выступают шоураннерами кроссовера и его исполнительными продюсерами наряду с Дрю Годдардом, Джефом Лоэбом и Джимом Чори. Режиссируют С. Дж. Кларксон («Банши»), Ута Бризвитц («Прослушка»), Питер Хор («Последнее королевство») и Стивен Серджик («Подозреваемый»).