Сборы фильмов в США за 11–13 августа

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млнНед.
- 1Проклятие Аннабель: Зарождение зла
Annabelle 2$ 35,03502
$ 10 006$ 35,01
- 2Дюнкерк
Dunkirk$ 11,4−33,4%3762
$ 3 032$ 153,74
- 3Реальная белка 2
The Nut Job 2: Nutty by Nature$ 8,94003
$ 2 232$ 8,91
- 4
↓3Тёмная башня
The Dark Tower$ 7,9−58,9%3451
$ 2 282$ 34,32
- 5
↓2Эмоджи фильм
Emojimovie: Express Yourself$ 6,6−45,0%3219
$ 2 052$ 63,63
- 6
↓2Улётные девочки
Girls Trip$ 6,5−42,8%2303
$ 2 831$ 97,24
- 7
↓1Человек-паук: Возвращение домой
Spider-Man: Homecoming$ 6,1−31,0%2607
$ 2 340$ 306,56
- 8
↓3Похищение
Kidnap$ 5,2−47,8%2418
$ 2 161$ 19,42
- 9Стеклянный замок
The Glass Castle$ 4,91461
$ 3 337$ 4,91
- 10
↓3Взрывная блондинка
Atomic Blonde$ 4,6−43,9%2093
$ 2 185$ 42,83