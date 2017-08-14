«Чёрный клевер» — больше сэйю

У стартующего в осеннем сезоне типичного эпического сёнена «Чёрный клевер» (Black Clover) случилось внушительное кастинговое пополнение, как в плане количества, так и в плане «качества».
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Сэйю
|Аста
|Гакуто Кадзивара
|Юно
|Нобунага Щимадзаки
|Харуто Цукищиро в 18if, Харука Нанасе в «Воле»
|Яме Сукихиро
|Дзюничи Сувабе
|Арчер в «Судьбе: Ночи схватки»
|Магна Свинг
|Генки Муро
|Дзюнпей Касахара в «Днях»
|Лак Волтиа
|Аюму Мурасе
|Щоё Хината в «Волейболе»
|Финрал Роулакейз
|Дзюн Фукуяма
|Лелуш Ламперуж в «Коде Гиасс»
|Ванесса Энотека
|Нана Мидзуки
|Фэйт Тестаросса в «Лиричной волшебнице Нанохе»
|Ноэлле Сильва
|Кана Юки
|Маи Итоеда в «Кейдзо»
|Гош Адлаи
|Сатощи Хино
|Акито Такаги в «Бакумане»
|Чарми Паппитсон
|Киёно Ясуно
|Конеко в «Хаматоре»
|Гордон Агриппа
|Кеничироу Мацуда
|Бато в «Призраке в доспеха: Появлении»
Аста — простой паренёк, который мечтает стать величайшим магом королевства. Однако есть небольшая проблемка: он в принципе не может использовать магию. Но когда такие мелочи останавливали героев сёненов? В руки Асты попадает невероятно редкий «Гримуар пятилистного клевера», который наделяет его силой... антимагии!
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Авторы
|Режиссёр
|Тацуя Ёщихара
|«Муроми-сан в волнах», «Яттермэн ночи»
|Сценарист
|Казуюки Фудеясу
|«О-бед»
|Дизайнер персонажей
|Ицуко Такеда
|«Уровень И»
|Дизайнер второстепенных персонажей
|Кумико Токунага
|«Королевство»
|Композитор
|Минако Сэки
|«Королевство»
|Студия
|Pierrot