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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Чёрный клевер» — больше сэйю

У стартующего в осеннем сезоне типичного эпического сёнена «Чёрный клевер» (Black Clover) случилось внушительное кастинговое пополнение, как в плане количества, так и в плане «качества».

Сэйю
Аста Гакуто Кадзивара
Юно Нобунага Щимадзаки Харуто Цукищиро в 18if, Харука Нанасе в «Воле»
Яме Сукихиро Дзюничи Сувабе Арчер в «Судьбе: Ночи схватки»
Магна Свинг Генки Муро Дзюнпей Касахара в «Днях»
Лак Волтиа Аюму Мурасе Щоё Хината в «Волейболе»
Финрал Роулакейз Дзюн Фукуяма Лелуш Ламперуж в «Коде Гиасс»
Ванесса Энотека Нана Мидзуки Фэйт Тестаросса в «Лиричной волшебнице Нанохе»
Ноэлле Сильва Кана Юки Маи Итоеда в «Кейдзо»
Гош Адлаи Сатощи Хино Акито Такаги в «Бакумане»
Чарми Паппитсон Киёно Ясуно Конеко в «Хаматоре»
Гордон Агриппа Кеничироу Мацуда Бато в «Призраке в доспеха: Появлении»

Аста — простой паренёк, который мечтает стать величайшим магом королевства. Однако есть небольшая проблемка: он в принципе не может использовать магию. Но когда такие мелочи останавливали героев сёненов? В руки Асты попадает невероятно редкий «Гримуар пятилистного клевера», который наделяет его силой... антимагии!

Авторы
Режиссёр Тацуя Ёщихара «Муроми-сан в волнах», «Яттермэн ночи»
Сценарист Казуюки Фудеясу «О-бед»
Дизайнер персонажей Ицуко Такеда «Уровень И»
Дизайнер второстепенных персонажей Кумико Токунага «Королевство»
Композитор Минако Сэки «Королевство»
Студия Pierrot
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Чёрный клевер (Black Clover)
 18 декабря 2016 годаАнонс аниме «Чёрный клевер» 3 июня«Чёрный клевер» — авторы 21 июля«Чёрный клевер» — сэйю и тизер
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