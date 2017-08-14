«Чёрный клевер» — больше сэйю

У стартующего в осеннем сезоне типичного эпического сёнена «Чёрный клевер» (Black Clover) случилось внушительное кастинговое пополнение, как в плане количества, так и в плане «качества».

Аста — простой паренёк, который мечтает стать величайшим магом королевства. Однако есть небольшая проблемка: он в принципе не может использовать магию. Но когда такие мелочи останавливали героев сёненов? В руки Асты попадает невероятно редкий «Гримуар пятилистного клевера», который наделяет его силой... антимагии!