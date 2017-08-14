Постер фильма «Вышибала: Эпический замес»

Компания «Экспонента» поделилась с нами альтернативным локализованным постером к спортивной комедии «Вышибала: Эпический замес».

Продолжение истории от мастера на все руки Джея Барушеля повествует о возвращении в хоккей парня с могучими кулаками Дага Глатта в исполнении Шона Уильяма Скотта. Несколько хорошо знакомых зрителям персонажей из первого фильма тоже появятся на экране: к своим ролям вернулись Ким Коутс, Лив Шрайбер, Марк-Андре Гронден, Элисон Пилл и другие.

Напоминаем, что в отечественном прокате сиквел культового «Вышибалы» стартует 31 августа.