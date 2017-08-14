 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Патреон» — год спустя «Игра престолов» продолжает бить рекорды Махершала Али утверждён на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива» Розыгрыш билетов на проход в фан-зону на премьере фильма «Валериан и город тысячи планет» Telltale Games анонсировала сиквелы Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Постер фильма «Вышибала: Эпический замес»

Компания «Экспонента» поделилась с нами альтернативным локализованным постером к спортивной комедии «Вышибала: Эпический замес».

Продолжение истории от мастера на все руки Джея Барушеля повествует о возвращении в хоккей парня с могучими кулаками Дага Глатта в исполнении Шона Уильяма Скотта. Несколько хорошо знакомых зрителям персонажей из первого фильма тоже появятся на экране: к своим ролям вернулись Ким Коутс, Лив Шрайбер, Марк-Андре Гронден, Элисон Пилл и другие.

Напоминаем, что в отечественном прокате сиквел культового «Вышибалы» стартует 31 августа.

Постеры фильма «Вышибала: Эпический замес»
+ Обсудить
Темы
 
Галерея Вышибала: Эпический замес
 2 августа«Вышибала: Эпический замес» — дублированный трейлер и постер 12 июля«Вышибала: Эпический замес» — третий трейлер и постер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Вышибала: Эпический замес» — дублированный трейлер и постер
 
«Вышибала: Эпический замес» — третий трейлер и постер
 
Постеры: «Вышибала 2» и «Легенда»

Тоже интересно

 
Сэм Рэйми начнёт Третью мировую войну
 
Трейлер фильма «Отряд самоубийц»
 
Почему «Голодные игры» – говно
 
Подозрительные лица. Выпуск 8: Оскар 2016
 
«Тёмная башня» — телеролик с отсылками и постеры
 
Сериалы Канал НТВ готовит ремейк «Бесстыдников»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика