Разговоры о четвёртом сезоне «Ганнибала», не прекращавшиеся с позапрошлого года, когда NBC из-за низких рейтингов закрыл психологический триллер, пусть пока и не вылились в нечто конкретное, но имеют неплохой шанс сдвинуться с мёртвой точки.

В конце прошлого года создатель сериала Брайан Фуллер («Американские боги») обмолвился, что для предметной беседы следует дождаться августа, когда к прежнему владельцу вернутся права на «Молчание ягнят». На дворе август, и разговоры о возвращении действительно возобновились. Во всяком случае, об этом можно судить по записи, появившейся в твитере исполнительного продюсера сериала Марты Де Лаурентис («Ганнибал», «Красный дракон», «Ганнибал: Восхождение»). На фото с подписью Meeting of the minds они с Фуллером запечатлены в компании фигурки Ганнибала Лектера.

Пару дней назад в своём твитере Брайан Фуллер на расспросы поклонников напомнил, что по юридическим причинам разговоры о четвёртом сезоне «Ганнибала» начались бы не раньше чем через два года после окончания третьего. Два года минули, переговоры ведутся, но процесс требует времени. А вот кто, с кем и о чём конкретно нынче беседует, пока не уточняется.

Основанная на серии романов-бестселлеров Томаса Харриса история непростых взаимоотношений людоеда-интеллектуала Ганнибала Лектера (Мадс Миккельсен) и агента ФБР Уилла Грэма (Хью Дэнси) стартовала на NBC в апреле 2013 года и с тех пор обзавелась внушительным количеством поклонников по всему миру, преданно ждущих возвращения сериала на телеэкраны.