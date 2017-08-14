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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Брайан Фуллер вновь заговорил о четвёртом сезоне «Ганнибала»

Разговоры о четвёртом сезоне «Ганнибала», не прекращавшиеся с позапрошлого года, когда NBC из-за низких рейтингов закрыл психологический триллер, пусть пока и не вылились в нечто конкретное, но имеют неплохой шанс сдвинуться с мёртвой точки.

В конце прошлого года создатель сериала Брайан Фуллер («Американские боги») обмолвился, что для предметной беседы следует дождаться августа, когда к прежнему владельцу вернутся права на «Молчание ягнят». На дворе август, и разговоры о возвращении действительно возобновились. Во всяком случае, об этом можно судить по записи, появившейся в твитере исполнительного продюсера сериала Марты Де Лаурентис («Ганнибал», «Красный дракон», «Ганнибал: Восхождение»). На фото с подписью Meeting of the minds они с Фуллером запечатлены в компании фигурки Ганнибала Лектера.

Пару дней назад в своём твитере Брайан Фуллер на расспросы поклонников напомнил, что по юридическим причинам разговоры о четвёртом сезоне «Ганнибала» начались бы не раньше чем через два года после окончания третьего. Два года минули, переговоры ведутся, но процесс требует времени. А вот кто, с кем и о чём конкретно нынче беседует, пока не уточняется.

Основанная на серии романов-бестселлеров Томаса Харриса история непростых взаимоотношений людоеда-интеллектуала Ганнибала Лектера (Мадс Миккельсен) и агента ФБР Уилла Грэма (Хью Дэнси) стартовала на NBC в апреле 2013 года и с тех пор обзавелась внушительным количеством поклонников по всему миру, преданно ждущих возвращения сериала на телеэкраны.

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 24 декабря 2016 годаБрайан Фуллер мечтает о возвращении Ганнибала Лектера и своей версии «Молчания ягнят» 12 августаРежиссёр «Бегущего в лабиринте» работает над сериалом NBC 5 августаДжон Литгоу вернётся во втором сезоне комедии «Методом проб и ошибок»
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