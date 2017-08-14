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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.comew.com Прямая ссылка на новость:

Хакеры слили в сеть эпизоды девятого сезона комедии «Умерь свой энтузиазм»

Киберпреступники продолжают измываться над HBO. Вслед за выложенными в общий доступ внутренней почтовой перепиской, документацией, сценариями «Игры престолов» и эпизодами из других сериалов в сети появилось несколько серий девятого сезона проекта Ларри Дэвида «Умерь свой энтузиазм». Авторская комедия возвращается на телеэкраны после шестилетнего перерыва в октябре.

Представители кабельного канала сообщили, что не ведут переговоров с хакерами и не намерены комментировать каждый новый случай слива информации в сеть. Мол, хакеры могут продолжать публикацию ворованного контента, подогревая интерес медиа, но HBO плясать под их дудку не собирается.

По слухам, кроме эпизодов «Умерь свой энтузиазм» в свободном доступе оказались серии из «Белой вороны», «Игроков», а также ещё не стартовавших новичков «Двойка» и «Барри».

Ранее сообщалось, что хакеры опубликовали письмо от представителей HBO, якобы предлагавших преступникам $ 250 тысяч за прекращение утечек, однако официального подтверждения его подлинности нет. Некоторые источники утверждают, будто предложение и впрямь было сделано, но служило лишь уловкой, чтобы выиграть время для определения объёмов украденной информации.

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Умерь свой энтузиазм
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