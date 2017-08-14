Настоящая жемчужина первого сезона «Джессики Джонс» Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Бродчёрч») вновь примерил костюм Килгрейва — актёр в образе харизматичного злодея появился на съёмочной площадке второго сезона супергеройской драмы.

Подробности сюжета не раскрываются, но смотревшим сериал и так ясно, что Теннант почти наверняка вернулся для съёмок флэшбэков — как-никак сюжетная арка влюблённого главгада завершилась в финале первого сезона. Хотя с этими супергероями и суперзлодеями чего только не бывает. Ранее сообщалось, что продолжение истории сосредоточится на постепенном освобождении главной героини от психологических травм прошлого на пути к налаживанию личной жизни и карьеры частного детектива.

Наряду с Дэвидом Теннантом к основному актёрскому составу, куда вошли Кристен Риттер, Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс, Эка Дарвилл, во втором сезоне присоединились Джанет Мактир, Леа Гибсон и Дж. Р. Рамирес.

Шоураннером сериала о бывшей супергероине с ПТСР и пристрастием к алкоголю по-прежнему числится Мелисса Розенберг («Декстер», «Красная вдова»). Она же выступает исполнительным продюсером проекта наравне с главой Marvel TV Джефом Лоэбом. Премьера второго сезона запланирована на следующий год.