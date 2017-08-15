А мы подводим итоги розыгрыша билетов на пресс-показ фильма «Малыш на драйве».
Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в зале №5 кинотеатра «Великан Парк» (г. Санкт-Петербург) в 19:00. Но лучше объявиться минут на 15 раньше, чтобы не опоздать и получить место получше.
Победители могут приходить по адресу Александровский парк, д. 4/3, лит. А — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.
Напоминаем, что те нехорошие товарищи, которые выиграли билеты, но не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.
Всем остальным — приятного просмотра!
А вот и наши победители:
По 2 билета получают:
- Бершев Данила
- Будник Ирина
- Гарбуз Евгения
- Городишенин Артемий
- Григоренко Константин
- Гришин Александр
- Истерика Максим
- Костенко Алексей
- Мережко Юрий
- Мухтаров Артём
- Ню Руслан
- Поднесинский Кирилл
- Соколов Евгений
- Степанов Антон
- Столяров Андрей
- Турлов Даниял
- Тутькин Андрей
По 1 билету получают:
- Астахов Илья
- Безлепкин Кирилл
- Волков Сергей
- Гросул Миша
- Зуев Денис
- Кузьмин Евгений
- Мальцев Михаил
- Платонов Максим
- Савенко Герман
- Серебрянский Никита
- Серпокрылов Александр
- Стрюк Евгений
- Татаринова Соня
- Федоров Даниил
- Чайко Роман
- Щелканов Филипп