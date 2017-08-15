А мы подводим итоги розыгрыша билетов на пресс-показ фильма «Малыш на драйве».

Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в зале №5 кинотеатра «Великан Парк» (г. Санкт-Петербург) в 19:00. Но лучше объявиться минут на 15 раньше, чтобы не опоздать и получить место получше.

Победители могут приходить по адресу Александровский парк, д. 4/3, лит. А — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.

Напоминаем, что те нехорошие товарищи, которые выиграли билеты, но не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.

Всем остальным — приятного просмотра!

А вот и наши победители:

По 2 билета получают:

Бершев Данила

Будник Ирина

Гарбуз Евгения

Городишенин Артемий

Григоренко Константин

Гришин Александр

Истерика Максим

Костенко Алексей

Мережко Юрий

Мухтаров Артём

Ню Руслан

Поднесинский Кирилл

Соколов Евгений

Степанов Антон

Столяров Андрей

Турлов Даниял

Тутькин Андрей

По 1 билету получают: