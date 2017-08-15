 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Игра престолов» продолжает бить рекорды Лучшее аниме 2016 года — голосование Махершала Али утверждён на главную роль в третьем сезоне «Настоящего детектива» Ложка дёгтя: Horizon: Zero Dawn, часть 1 Telltale Games анонсировала сиквелы Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us
1
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

Итоги розыгрыша билетов на пресс-показ фильма «Малыш на драйве»

А мы подводим итоги розыгрыша билетов на пресс-показ фильма «Малыш на драйве».

Оный, напомним, пройдёт уже сегодня в зале №5 кинотеатра «Великан Парк» (г. Санкт-Петербург) в 19:00. Но лучше объявиться минут на 15 раньше, чтобы не опоздать и получить место получше.

Победители могут приходить по адресу Александровский парк, д. 4/3, лит. А — там надо будет найти людей, раздающих билеты (это обычно не составляет труда — очередь увидите сразу), и предъявить им какое-нибудь удостоверение личности.

Напоминаем, что те нехорошие товарищи, которые выиграли билеты, но не придут на показ, будут на веки вечные исключены из последующих розыгрышей.

Всем остальным — приятного просмотра!

А вот и наши победители:

По 2 билета получают:

  • Бершев Данила
  • Будник Ирина
  • Гарбуз Евгения
  • Городишенин Артемий
  • Григоренко Константин
  • Гришин Александр
  • Истерика Максим
  • Костенко Алексей
  • Мережко Юрий
  • Мухтаров Артём
  • Ню Руслан
  • Поднесинский Кирилл
  • Соколов Евгений
  • Степанов Антон
  • Столяров Андрей
  • Турлов Даниял
  • Тутькин Андрей

По 1 билету получают:

  • Астахов Илья
  • Безлепкин Кирилл
  • Волков Сергей
  • Гросул Миша
  • Зуев Денис
  • Кузьмин Евгений
  • Мальцев Михаил
  • Платонов Максим
  • Савенко Герман
  • Серебрянский Никита
  • Серпокрылов Александр
  • Стрюк Евгений
  • Татаринова Соня
  • Федоров Даниил
  • Чайко Роман
  • Щелканов Филипп
1 Обсудить
Темы
 
Розыгрыши Малыш на драйве
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Эдгар Райт согласился подумать над продолжением «Малыша на драйве»
 
Кино режиссёра Эдгара Райта «Кузнечиковые джунгли» нашло новую студию
 
«Юный водитель» — кадры и комментарий режиссёра

Тоже интересно

 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 129: Радиоактивное нытьё
 
Рецензия на фильм «Эверест»
 
Аниме ЕВА-167: Неделя, когда аниме пробило дно
 
Рецензия и отзывы на фильм «Тёмная башня»
 
Аниме ЕВА-129: Убийцы котиков
 
Минутный телеролик фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика