Коротко об аниме: Эпическая детонация

Новую телеэкранизацию боевой манги «Баки» (Baki) делает студия TMS Entertainment, а показывать будет вездесущий Netflix. В сериале запланировано 26 эпизодов.
В производство запущено новое аниме во франчайзе «Благослови этот чудесный мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!). Скорее всего, третий сезон сериала. Но это не точно.
Четвёртая полнометражка во франчайза про девочку-волшебницу Наноху (которая фактически является прямым продолжением третьей полнометражки) получила названием «Лиричная волшебница Наноха 4: Детонация» (Magical Girl Lyrical Nanoha Detonation). Выйдет фильм в следующем году.
Сериал «Сверхъестественные неприятности Сайки Кусуо» (Saiki Kusuo no Psi Nan) получит второй сезон в начале 2018-го.
Оказалась, что прошлая новость про «Викросс 4» (Lostorage conflated WIXOSS) была неверна: это таки телесериал, а выйдет он не осенью, а где-то в 2018-м. До этого, 14 декабря, увидит свет OVA «Викросс 4: Недостающее звено» (Lostorage conflated WIXOSS -missing link-).
Сериал «Макросс Дельта» (Macross Delta) получит полнометражный то ли сиквел, то ли рекап, то ли спин-офф... В общем, что-то полнометражное, о чём пока ничего толком неизвестно.
К касту сериала «Юру-лагерь» (Yuru Camp △) присоединились Саюри Хара (Маю Мияке в «Цветах зла»), Аки Тоёсаки (Юи в «Кейоне») и Рие Такахащи (Эрнести Эчеварриа в «Рыцарях и магии»). Они озвучат Чиаки Огаки, Аои Инуяму и Эну Сайто.
Выход сериала «Эпическая поп-команда» (Pop Team Epic) переносится с октября 2017-го на январь 2018-го.
Сериал «Идолмастер: Театр девушек-золушек 2» (The Idolm@ster Cinderella Girls Gekijō 2) стартует 3 октября, «ЦукиПро» (TsukiPro the Animation) — 4 октября, а «RoboMasters: Анимационная версия» (Robomasters The Animated Series) — 13 октября.
Сериал «Временной Бокан 24: Три злодея наносят ответный удар» (Time Bokan: Gyakushū no San-Okunin) тоже стартует в осеннем сезоне (но нам плевать).
К касту сериала «Просыпайтесь, девчонки: Новая глава» (Wake Up, Girls! Shin Shō) присоединились дебютантки Коко Хаящи, Юка Морищима и Нанами Ацуги, которые озвучат Аюми Хаящи, Отоме Морищиму и Ицку Ацуги, они будут составлять новую айдол-группу под название Run Girls, Run! Стартует сериал в осеннем сезоне.
Невероятно популярный сериал «Животные-друзья» (Kemono Friends) получит второй сезон, но не в ближайшее время.
К касту сериала «Невеста чародея» (Mahō Tsukai no Yome) присоединились Дайске Намикава (Вейвер Вельвет в «Судьбе: Ноль»), Сатощи Хино (Акито Такаги в «Бакумане») и Муцуми Тамура (Нат в «Созданном в Бездне»), они озвучат Линдела, Михаила Ренфреда и Элис соответственно. Стартует сериал 7 октября.