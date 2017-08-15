Коротко об аниме: Эпическая детонация

Новую телеэкранизацию боевой манги «Баки» (Baki) делает студия TMS Entertainment, а показывать будет вездесущий Netflix. В сериале запланировано 26 эпизодов.

В производство запущено новое аниме во франчайзе «Благослови этот чудесный мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!). Скорее всего, третий сезон сериала. Но это не точно.

Четвёртая полнометражка во франчайза про девочку-волшебницу Наноху (которая фактически является прямым продолжением третьей полнометражки) получила названием «Лиричная волшебница Наноха 4: Детонация» (Magical Girl Lyrical Nanoha Detonation). Выйдет фильм в следующем году.

Сериал «Сверхъестественные неприятности Сайки Кусуо» (Saiki Kusuo no Psi Nan) получит второй сезон в начале 2018-го.

Оказалась, что прошлая новость про «Викросс 4» (Lostorage conflated WIXOSS) была неверна: это таки телесериал, а выйдет он не осенью, а где-то в 2018-м. До этого, 14 декабря, увидит свет OVA «Викросс 4: Недостающее звено» (Lostorage conflated WIXOSS -missing link-).

Сериал «Макросс Дельта» (Macross Delta) получит полнометражный то ли сиквел, то ли рекап, то ли спин-офф... В общем, что-то полнометражное, о чём пока ничего толком неизвестно.