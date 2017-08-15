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Коротко об аниме: Эпическая детонация

  • Новую телеэкранизацию боевой манги «Баки» (Baki) делает студия TMS Entertainment, а показывать будет вездесущий Netflix. В сериале запланировано 26 эпизодов.

  • В производство запущено новое аниме во франчайзе «Благослови этот чудесный мир!» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!). Скорее всего, третий сезон сериала. Но это не точно.

  • Четвёртая полнометражка во франчайза про девочку-волшебницу Наноху (которая фактически является прямым продолжением третьей полнометражки) получила названием «Лиричная волшебница Наноха 4: Детонация» (Magical Girl Lyrical Nanoha Detonation). Выйдет фильм в следующем году.

  • Сериал «Сверхъестественные неприятности Сайки Кусуо» (Saiki Kusuo no Psi Nan) получит второй сезон в начале 2018-го.

  • Оказалась, что прошлая новость про «Викросс 4» (Lostorage conflated WIXOSS) была неверна: это таки телесериал, а выйдет он не осенью, а где-то в 2018-м. До этого, 14 декабря, увидит свет OVA «Викросс 4: Недостающее звено» (Lostorage conflated WIXOSS -missing link-).

  • Сериал «Макросс Дельта» (Macross Delta) получит полнометражный то ли сиквел, то ли рекап, то ли спин-офф... В общем, что-то полнометражное, о чём пока ничего толком неизвестно.

  • К касту сериала «Юру-лагерь» (Yuru Camp △) присоединились Саюри Хара (Маю Мияке в «Цветах зла»), Аки Тоёсаки (Юи в «Кейоне») и Рие Такахащи (Эрнести Эчеварриа в «Рыцарях и магии»). Они озвучат Чиаки Огаки, Аои Инуяму и Эну Сайто.

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Баки (Baki) Лиричная волшебница Наноха 4: Детонация (Magical Girl Lyrical Nanoha Detonation) Сверхъестественные неприятности Сайки Кусуо 2 (Saiki Kusuo no Psi Nan 2) Викросс 4 (Lostorage conflated WIXOSS) Викросс 4: Недостающее звено (Lostorage conflated WIXOSS -missing link-) Юру-лагерь (Yuru Camp △) Эпическая поп-команда (Pop Team Epic) Идолмастер: Театр девушек-золушек 2 (The Idolm@ster Cinderella Girls Gekijō 2) ЦукиПро (TsukiPro the Animation) RoboMasters: Анимационная версия (Robomasters The Animated Series) Временной Бокан 24: Три злодея наносят ответный удар (Time Bokan: Gyakushū no San-Okunin) Просыпайтесь, девчонки: Новая глава (Wake Up, Girls! Shin Shō) Животные-друзья (Kemono Friends) Невеста чародея (Mahō Tsukai no Yome)
 21 июляКоротко об аниме: Мехи и маги
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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