Ведьмочка Аня Тейлор-Джой подружится с Носферату

Режиссёр Роберт Эггерс втихаря работает над ремейком фильма «Носферату» и даже успел взять на главную роль звезду своего предыдущего проекта (атмосферного ужастика «Ведьма») Аню Тейлор-Джой.

За время проведённое врозь молодая актриса успела сняться в триллере М. Найта Шьямалана «Сплит».

Оригинальное кино 1922 года рассказывало, как вампир — граф Орлок из Трансильвании — хочет купить дом в Германии, а потом влюбляется в жену своего агента по недвижимости. Фильм был неофициальной экранизацией романа Брэма Стокера «Дракула».

Эггерс лично работает над сценарием и наверняка вносит какие-то важные сюжетные правки, потому что они крайне необходимы.

Тейлор-Джой скорее всего сыграет жену, хотя вдруг киношники захотят поменять Орлоку пол. Ради бога.