Владимир Мединский хочет поддерживать кино как сельское хозяйство

Владимир Мединский — министр по искромётным сравнениям Российской Федерации — уверенно полагает, что российское кино опять побьёт рекорды по сборам:

В этом году мы в очередной раз побьем рекорд 1991 года кассовых сборов российского кино.

Да, 1991 год навсегда запомнит год 2017! Господин Мединский по-прежнему зафиксирован на окончании жизненного цикла СССР, а другая статистика никому и не нужна.

Ещё министр посоветовал отечественным кинодеятелям «не тягаться с Голливудом». Разумеется, по его мнению, Россия «должна придерживаться жесткой протекционистской политики в отношении российского кино», потому что создание и прокат фильмов почти ничем не отличается от сельского хозяйства:

У нас же есть протекционизм в отношении аграриев, и успехи налицо. Кино — это такая же индустрия, и здесь тоже нужен протекционизм.

И мы даже склонны согласиться, вот «Защитники» Сарика А. — точно овощ, а не художественная картина. Кстати, издание «Бюллетень Кинопрокатчика» замечает, что в этом году сборы российского кино выросли на 13,3%, хотя число отечественных фильмов в прокате сократилось.