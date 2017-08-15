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«Судный день» — второй тизер

Сериал «Судный день» (Dies irae) стартует 6 октября.

История началась 1 мая 1945 года, когда над Рейхстагом вознеслось Знамя Победы. В это самое время несколько немецких офицеров проводили некий ритуал. Для них мясорубка на улицах Берлина оказалась как нельзя кстати: убитые стали жертвоприношением, необходимым для возрождения Ордена 13 копий — группы сверхлюдей, чьё пришествие ознаменует уничтожение мира... Много лет спустя никто так и не в курсе, прошёл ли ритуал успешно, выжили проводившие его нацисты или погибли. Мало кто знал об их существовании, да и те умирали, пока десятилетия сменяли друг друга.

В наше время в городе Сувахара Рен Фудзии уже два месяца лежит в больнице после одного неприятного инцидента — серьёзной драки с его другом Щироу Юсой, во время которой парни едва не поубивали друг друга. И теперь каждую ночь ему снится один и тот же сон: гильотина, охотящиеся на людей убийцы и рыцарь в чёрных одеждах, который преследует этих убийц. Рен пытается вернуться к повседневной жизни, но одна фраза Щироу никак не даёт ему покоя: «Все, кто остаются в этом городе, в конце концов теряют рассудок».

 
 
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Аниме
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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