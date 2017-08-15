Middle-earth: Shadow of War — трейлер, скандальчики, мультиплеер, мобильный спин-офф и истинный финал

Игра Middle-earth: Shadow of War обзавелась новым трейлером, а мы используем этот повод, чтобы поговорить о мелких скандальчиках и других новостях, связанных с проектом.

Не так давно мы уже писали, что в Middle-earth: Shadow of War ввели микротранзакции и лутбоксы, но тогда мы наивно полагали, что это — новость неприятная, но не слишком страшная. Подумаешь, лутбоксы для синглплеера! Если кому-то хочется тратить деньги на то, чтобы ломать баланс игры — кто мы такие, чтобы этому мешать?

Но с тех пор выяснилось, что в Middle-earth: Shadow of War присутствует мультиплеер. Работать сетевой режим будет по аналогии с обороной базы из Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: вы наполняете свою сетевую твердыню охраной, призванной отбивать атаки других игроков, а потом отправляетесь захватывать чужие крепости. При этом орки, потерянные в мультиплеере, будут исчезать и из сингла. А самый простой способ получить большое количество наиболее продвинутых бойцов для обороны своей базы — купить их в лутбоксах. «Pay 2 Win» как он есть, короче.

Пользователям это, разумеется, не понравилось, и они попытались высказать свою точку зрения на форуме игры в Steam, но добрый дядя модератор вскоре постирал все посвящённые данному вопросу темы и начал раздавать баны недовольным — словно это игра не крупного издателя, а какой-нибудь мелкой инди-фирмы, не умеющей общаться с пользователями.

Ну да хватит о скандалах, ведь ещё у нас есть пара новостей разной степени свежести. Во-первых, вместе с полноценной Middle-earth: Shadow of War выйдет одноимённый мобильный проект. Как показывает практика, за пользование такими спин-оффами полагаются незначительные, но всё равно приятные бонусы для основной игры, так что смысл в хотя бы одноразовом её запуске, наверное, будет. Ну а пока можно пройти регистрацию на сайте, чтобы получить бонусы после её релиза.

Во-вторых, стало известно, что по окончании сюжета в Middle-earth: Shadow of War стартует ещё одна мини-кампания, противоположная по своей сути основному прохождению: если изначально вы захватываете Мордор из рук Саурона, то после этого Саурон попрёт в контрнаступление и попытается отбить свои земли, а вам придётся ему мешать. И истинную концовку игры увидят лишь те, кто пройдут эту вторую кампанию, но зато она вроде как подведёт повествование прямиком к началу кинотрилогии «Властелин колец».