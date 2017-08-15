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Первоисточник: news.blizzard.com Прямая ссылка на новость:

Релиз StarCraft: Remastered и возвращение Battle.net

Ну что, дорогие наши фанаты RTS старой закалки, а вы уже купили свежевышедшую StarCraft Remastered — перерисованную версию культовой стратегии от Blizzard? 600 рублей за все шесть кампаний StarCraft и её дополнения, обновлённую картинку, поддержку современных разрешений, перевод на русский язык и многие другие фишки при сохранении оригинального геймплея в его первозданном состоянии — неплохое предложение, согласитесь.

И вместе с релизом StarCraft Remastered студия Blizzard решила совершить ещё одно возвращение в прошлое: отменить переименование Battle.net. Идея смены популярного брэнда, как и следовало ожидать, совершенно не приглянулась фанатам, так что отказываться от Battle.net теперь никто не будет. Вместо этого к нему добавили одно слово, получив Blizzard Battle.net и убив тем самым двух зайцев: и сохранив классическое название, и установив чёткую связь между издательством и его сервисом.

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StarCraft Remastered (Mac, PC)
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