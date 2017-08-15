Уже знакомая парочка — уравновешенный парень и стервозная дамочка в исполнении Робби Амелла (фильмы «Простушка», «Девять жизней» сериал «Флэш») и Лорен Эмброуз («Клиент всегда мёртв») — появится в одиннадцатом сезоне «Секретных материалов».

Агентам ФБР Миллеру и Эйнштейн — молодым копиям Фокса Малдера (Дэвид Духовны) и Даны Скалли (Джиллиан Андерсон) — вновь нашлось место в повествовании. Количество эпизодов, в которых будут фигурировать эти двое, пока не называется. Ходили слухи, что после выхода десятого сезона «Секретных материалов» создатель Крис Картер всерьёз подумывал запустить спин-офф о молодых агентах, но официального подтверждения эта информация до сих пор не получила.

Вдобавок к вернувшимся в сериал Робби Амеллу и Лорен Эмброуз в проект записалась Барбара Херши («Чёрный лебедь»). Она сыграет Эрику Прайс — главу могущественной тайной организации.

Съёмки продолжения идут полным ходом в Ванкувере. Сериал вернётся в эфир телеканала FOX в начале следующего года.