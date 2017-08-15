Хидеки Камия сказал, что NieR: Automata спасла PlatinumGames

Милый обмен любезностями произошёл в твиттере между сооснователем PlatinumGames Хидеки Камией и автором NieR: Automata Йоко Таро.

Началось всё с того, что Хидеки Камия написал у себя в твиттере, что «Благодаря NieR: Automata о студии узнала новая аудитория, а появление такого успешного проекта в портфолио команды помогло в найме отличных новых работников, расширении студии и многом другом». После чего добавил, что «Йоко Таро спас PlatinumGames — и это не преувеличение» и что словами его благодарность за это не передать.

Он, конечно, преувеличил — PlatinumGames не жаловалась на нехватку проектов и до триумфального успеха NieR: Automata, но разлад с Microsoft и отмена их крупнейшего проекта — Scalebound — наверняка серьёзно ударила по студии. И тут тёплый приём относительно низкобюджетной NieR: Automata пришёлся как нельзя кстати.

История на этом, однако, не закончилась: следом слово взял Йоко Таро, написавший: «Взаимно. Огромное вам спасибо за поддержку. Команда PlatinumGames помогала мне и эмоционально, и физически. Работать с ними над игрой было честью».

Короче, работа над NieR: Automata пришлась по душе всем, кто в ней участвовал, принесла кучу денег издателю, полюбилась игрокам... И при этом ни у кого нет ни малейшей уверенности в том, что мы получим сиквел или какой-нибудь другой проект от той же команды. Странно это. Square Enix, кончай тянуть кота за хвост!