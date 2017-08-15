Не прошло и месяца со дня премьеры, а криминальная драма «Озарк» получила второй сезон от Netflix. Невзирая на смешанные отзывы критиков, публике сериал понравился, что не могло не отразиться на количестве просмотров, наверняка порадовавшем руководство потокового сервиса. Премьера десятисерийного продолжения запланирована на следующий год.

Финансовый консультант Марти Бёрд с женой и детьми перебирается из престижного предместья Чикаго в туристический городок Озарк штата Миссури. Столь поспешно сменить место жительства главного героя вынудили крупные неприятности, связанные с нынешним нанимателем. На новом месте Марти надеется выкрутиться из смертельно опасной ситуации, в которой оказалась вся его семья. Второй сезон «Озарка» продолжит историю злоключений Бёрдов.

В сериале снимаются Джейсон Бейтман, Лора Линни, Джулия Гарнер, София Хьюблиц, Скайлар Гертнер, Джейсон Батлер Харнер, Питер Муллан, Харрис Юлин и другие.

Вдобавок к актёрским обязанностям Бейтман взял на себя режиссуру четырёх серий первого сезона и выступил исполнительным продюсером проекта, главными сценаристами которого являются Билл Дюбюк («Расплата») и Марк Уильямс, а шоураннером — Крис Манди («Ад на колёсах»). Производство курирует Media Rights Capital.

Первый сезон сериала доступен для просмотра всем подписчикам потокового сервиса с 21 июля.