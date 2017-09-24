Новые сериалы 25 сентября — 1 октября

На пороге — одна из самых загруженных недель телесезона 2017–2018. Количество премьер сложно сосчитать, эфирные каналы ринутся в атаку на завоевание зрительской аудитории. Общая картина сериального мира не меняется — много комедий и процедуралов, но есть и новшества — несколько патриотических драм, пара криминальных антологий и вернувшихся из небытия комедийных проектов.
Понедельник, 25 сентября
комедия
В ролях Бобби Мойнихан, Джон Ларрокетт, Манделл Мофан, Джек Дилан Грейзер, Рейлинн Кастер, Алек Коул
Создатель Дэн Копелман
Это история о пятидесяти годах одного человека. В центре внимания окажутся три периода из жизни Алекса Райли: 14-летнего подростка из 90-х, 40-летнего мужчины из современности и 65-летнего в 2042 году.
драма
В ролях Майк Фогель, Энн Хэч, Тейт Элленгтон, Деметриус Гросс, Ной Миллс, София Пернас
Создатель Дин Георгарис
Боевик повествует о группе американских солдат, оказавшихся на вражеской территории. Многоуровневое повествование детально показывает как пехотинцев, офицеров, ремонтников, так и женщин, служащих на авианосце, а также сотрудников разведки в Вашингтоне, пытающихся вернуть героев домой целыми и невредимыми.
драма
В ролях Фредди Хаймор, Антониа Томас, Ричард Шифф, Бью Гарретт, Чуку Моду, Хилл Харпер
Создатель Дэвид Шор
Молодой хирург-савант получает работу в команде докторов из детского госпиталя. Вопрос в том, сможет ли человек-аутист работать сообща с коллегами и спасать человеческие жизни.
комедия, семейный
В ролях Джим Парсонс, Иэн Армитидж, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Рэйган Реворд, Зои Перри
Создатель Чак Лорри, Стивен Моларо
Приквел, предназначенный раскрыть тайну детских лет будущего светила науки. Семейная комедия расскажет о 12-летнем гениальном ребёнке Шелдоне и неординарном семействе Куперов из Техаса, о котором, впрочем, и так уже немало известно из основного сериала.
комедия
В ролях Кевин Джеймс, Леонард Эрл Хауз, Ленни Венито, Гэри Валентин, Эринн Хейс, Тейлор Спрейтлер
Создатель Брюс Хелфорд
Полицейский Кевин Гейбл, уйдя в отставку, предвкушает начало новой жизни, где он сможет больше времени уделять жене и детям. Однако выясняется, что дома его ждут испытания куда сложнее тех, с которыми ему приходилось иметь дело на службе.
боевик, детектив, драма
В ролях Элиес Габел, Кэтрин Макфи, Эдди Кэй Томас, Джейдин Вонг, Эри Стидэм, Роберт Патрик
Создатель Ник Сантора
В основе сюжета лежит жизненная история Уолтера О’Брайена, скрывавшегося под хакерским ником «Скорпион». Он руководит независимым мозговым центром Scorpion Computer Services, под чьей крышей собрались талантливые ребята, дабы совместно решать наиболее тяжёлые задачи, в которых на кону стоят тысячи человеческих жизней и благосостояния целых стран.
комедия
В ролях Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Найяр, Мелисса Ройч
Создатель Чак Лорри, Билл Прэди
Сериал повествует о жизни молодых талантливых физиков Шелдона Купера и Леонарда Хофстедтера, их привлекательной соседке по лестничной площадке, официантке и начинающей актрисе Пенни, а также их друзьях — астрофизике Раджеше Кутраппали и инженере Говарде Воловице.
Правда, за одиннадцать лет жизни ситкома почти вся гик-компания успела пережениться, а некоторые даже завели потомство.
комедия
В ролях Уайатт Ценач, Ана Гастейер, Элис Веттерлунд, Лука Джонс, Брайан Хаски, Нэнси Ленехан
Создатель Дэвид Дженкинс
Второй сезон уфологической комедии завершится десятым эпизодом под названием Game Night. Совсем недавно канал TBS продлил сериал на третий сезон.
Вторник, 26 сентября
драма, детектив
В ролях Крис Бауэр, Стерлинг Бомон, Эди Фалько, Констанс Мари, Майлз Гастон Вильянуэва, Джеймс Дюмон
Создатель Дик Вулф
Криминальная антология посвящена громким судебным процессам, привлёкшим по тем или иным причинам привлёкшим внимание широкой общественности.
комедия
В ролях Кэйтлин Олсон, София Блэк-Д’Элиа, Карла Хименес, Томас Барбаска, Джек Стэнтон, Сьюзен Пак
Создатель Дэйв Чернин, Джон Чернин
Маккензи «Мик» Мёрфи — пробивная жуликоватая дамочка, всю жизнь бегавшая от ответственности и органов правопорядка. Жизнь героини круто меняется, когда её сестра с мужем-миллиардером вынуждены пуститься в бега и оставляют на Мёрфи трёх своих избалованных отпрысков.
драма, мелодрама
В ролях Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Джастин Хартли, Крисси Мец, Стерлинг К. Браун, Сьюзэн Келечи Уотсон
Создатель Дэн Фогельман
История о нескольких не знакомых друг с другом персонажах, которых связывает только одно — одинаковые число и год рождения.
драма
В ролях Майкл Уэтерли, Женева Карр, Хайме Ли Киршнер, Аннабель Аттаназио, Крис Джексон
Создатель Фил Макгроу, Пол Аттанасио
Авторы юридической процедурной драмы вдохновлялись сведениями о ранней карьере доктора Фила Макгроу, основателя одной из самых успешных в истории юридических консалтинговых фирм. Харизматичный Доктор Булл — профессиональный манипулятор, использующий в своей работе навыки психолога, тонкую интуицию и знание высоких технологий. Это помогает ему понимать и предугадывать действия и решения суда, юристов, свидетелей и обвиняемых.
драма, боевик, криминал, детектив
В ролях Клейн Кроуфорд, Дэймон Уайанс, Киша Шарп, Джордана Брюстер, Кевин Рам, Мишель Митченор
Создатель Мэтт Миллер
Сюжет сосредоточится на копе из Техаса, который, потеряв жену и ребёнка, перебирается на службу в Лос-Анджелес. Там ему суждено стать напарником уже немолодого детектива, которому из-за недавнего инфаркта врачи прописали избегать стрессов. Но с новым коллегой, буквально лезущим под пули, сделать это будет попросту невозможно.
детектив, драма, криминал
В ролях Скотт Бакула, Зоу Маклеллан, Си Си Эйч Паундер, Лукас Блэк, Пейдж Тарко, Роб Керкович
Создатель Гари Гласберг, Марк Хэрмон
Спин-офф сериала «Морская полиция: Спецотдел», в котором с преступностью главные герои будут бороться в Новом Орлеане.
комедия, детектив
В ролях Энди Сэмберг, Стефани Беатриз, Терри Крюс, Мелисса Фумеро, Джо Ло Трульо, Челси Перетти
Создатель Дэниэл Дж. Гур, Майкл Шер
У талантливого, но незрелого и не воспринимающего ничего серьёзно детектива полиции Нью-Йорка появляется новый руководитель, который хочет, чтобы тот повзрослел и «уважал значок».
боевик, детектив, драма
В ролях Марк Хэрмон, Саша Александр, Майкл Уэзерли, Поли Перретт, Дэвид Маккаллум, Шон Мюррэй
Создатель Дональд П. Беллисарио, Дон Макгилл
Сериал, посвящённый деятельности федерального агентства по расследованию преступлений при Министерстве военно-морских сил США, (то есть преступлений, совершённых на флоте, либо с участием американских моряков). Это федеральное агентство носит название NCIS (Naval Criminal Investigative Service).
комедия
В ролях Джули Клауснер, Билли Айкнер, Джеймс Урбаняк, Андреа Мартин, Габури Сидибе, Коул Эскола
Создатель Джули Клауснер
Третий сезон комедии завершится десятым эпизодом под заголовком The Silkwood. Дальнейшая судьба проекта пока не решена.
Среда, 27 сентября
боевик, драма
В ролях Дэвид Бореаназ, Александра Лемосл, Париса Фахри, Дэйвид Бореназ, Макс Тиериот, Нил Браун младший
Создатель Бенджамин Кавелл
Сериал расскажет об элитном отряде спецназа ВМС США, берущегося за самые рискованные и невыполнимые миссии ради благополучия страны.
драма, триллер
В ролях Кифер Сазерленд, Наташа Макэлхон, Мэгги Кью, Адан Канто, Италия Риччи, Ламоника Гарретт
Создатель Дэвис Гуггенхайм
Рядовой служащий Белого дома в одночасье совершает головокружительный карьерный взлёт. Во время ежегодного послания президента к Конгрессу происходит масштабный теракт. Погибают и глава государства, и все, кто мог бы при случае заменить его на высшем посту. И вот обычный человек оказывается в необычных обстоятельствах: ещё вчера главный герой был всего-навсего винтиком в громадной государственной машине, а сегодня ему придётся её возглавить.
комедия
В ролях Кэти Миксон, Дидрих Бадер, Джонни Секвойя, Дэниэл Димаджио, Юлия Баттерс, Карли Хьюз
Создатель Сара Данн
Уверенная в себе оптимистка Кэти Отто, её муж и трое детей живут в окружении мнящих себя идеальными богачек в процветающем предместье одного из городов Коннектикута.
комедия
В ролях Минни Драйвер, Джон Росс Боуи, Мейсон Кук, Мика Фоулер, Кайла Кенеди, Седрик Ярбро
Создатель Скотт Силвери
Это история о семье, где один из детей страдает ДЦП. Из-за болезни Джей Джей находится под постоянным присмотром родных, но особенно сильно о сыне печётся его мать. Она стремится найти для него школу, где он не чувствовал бы себя белой вороной, и поэтому семья беспрестанно колесит по всей Америке в поисках такого идеального места.
драма, музыкальный
В ролях Терренс Ховард, Тараджи П. Хенсон, Трэй Байерс, Джусси Смоллетт, Габури Сидибе, Кэйтлин Даблдэй
Создатель Ли Дэниелс, Дэнни Стронг
Люциус Лион — глава музыкального лейбла Empire. Однажды он узнает, что неизлечимо болен — ему осталось от силы три года жизни. За это время ему необходимо наладить отношения с двумя сыновьями и решить, кто из них станет его преемником. Именно в этот момент из тюрьмы выходит бывшая жена Люциуса Куки. Она тоже претендует на обладание лейблом Empire и будет бороться за него до конца.
драма, боевик
В ролях Джеймс Спейдер, Меган Бун, Диего Клаттенхофф, Гарри Дж. Ленникс, Райан Игголд, Ильфенеш Хадера
Создатель Джон Бокенкамп
Рэймонд Реддингтон — один из самых разыскиваемых преступников в мире — без сопротивления сдаётся в вашингтонской штаб-квартире ФБР. На допросе он заявляет, что собирается помочь Бюро с арестом опаснейших криминальных умов, но сотрудничать почему-то согласен исключительно с агентом Элизабет Кин, совсем недавно принятой в ряды ФБР.
комедия, семейный
В ролях Венди Маклендон-Кови, Шон Джамброун, Трой Джентиле, Джефф Гарлин, Джордж Сигал, Хейли Оррантия
Создатель Адам Ф. Голдберг
Шумному еврейскому семейству Голдбергов далеко до идеала. Глава семьи, Мюррей — деспот, считающий себя правым всегда и во всём. Привыкнув решать споры с помощью криков и оскорблений, он и супругу приучил к тому же. Старшие дети пошли в родителей, их поведение тоже не назовёшь примерным. Самым адекватным в этой пятёрке остаётся 11-летний Адам, мечтающий стать режиссёром и снимающий на камеру всё, что происходит в доме.
детектив, драма, криминал
В ролях Джейсон Бех, София Буш, Джесси Ли Соффер, Патрик Флугер, Джон Седа, Ларойс Хоукинс
Создатель Дерек Хаас, Майкл Брандт
Сериал является спин-оффом «Чикагских пожарных». В центре сюжета работники полицейского департамента Чикаго, в частности две группы полицейских, которые тесно взаимодействуют, находясь на разных ступенях власти.
комедия, семейный
В ролях Эд О’Нил, Джули Боуэн, Ти Баррелл, София Вергара, Джесси Тайлер Фергюсон, Эрик Стоунстрит
Создатель Стивен Левитан, Кристофер Ллойд
История трёх связанных друг с другом родственными отношениями семей, которые тесно общаются друг с другом и уже давно стали закадычными друзьями. Это помогает им справиться с различными проблемами и неурядицами в личной жизни.
боевик, драма
В ролях Томас Гибсон, Мэнди Пэтинкин, Мэттью Грей Габлер, Шемар Мур, Эй Джей Кук, Джо Мантенья
Создатель Джефф Дэвис
Когда обычные криминалисты заходят в тупик, на помощь им приходят специалисты по поведенческому анализу. Вместо тщательного изучения улик они пытаются найти и понять мотивы, вникая в каждый шаг преступника и пытаясь мыслить как он. Работая на месте преступления, эти профессионалы словно расследуют его изнутри, стараясь воссоздать поведенческий образ преступника и максимально помочь в его поимке.
Четверг, 28 сентября
драма
В ролях Мартин Фриман, Адам Броди, Отмара Марреро, Эди Гатеги, Кристен Ариза, Тони Plana
Непростая история о том, что может случиться, если техногения без гроша в кармане посетит блестящая идея, но её развитие и реализация потребуют значительных финансовых вливаний и активной помощи инвесторов. В конце концов новаторский проект объединяет трёх прежде не знакомых друг с другом людей — молодого коммерсанта Ника Талмона, гангстера Рональда Дэйси и хакершу Иззи Моралес — которые не особенно соответствуют образу предпринимателя в области высоких технологий.
комедия
В ролях Брига Хилан, Андреа Мартин, Адам Кэмпбелл, Кимри Льюис-Дэвис, Джон Майкл Хиггинс, Оратио Санс
Создатель Трейси Уигфилд
Подающий надежды новостной продюсер Кэти с ужасом узнаёт, что к ней в отдел на стажировку поступила её неугомонная мамаша. Однако со временем главная героиня понимает, что масштабы катастрофы преувеличены, и возможно, горячая поддержка деятельной родительницы поможет ей добиться карьерного успеха.
комедия
В ролях Америка Феррера, Бен Фельдман, Марк Маккинни, Лорен Эш, Колтон Данн, Нико Сантос
Создатель Джастин Спитцер
Сюжет рассказывает о большом и разношёрстном коллективе работников огромного гипермаркета. Главные герои умудряются переживать множество разнообразных приключений, несмотря на то, что территория их обитания ограничивается стенами магазина.
детектив, драма
В ролях Виола Дэвис, Том Верика, Мэтт Макгорри, Аджа Наоми Кинг, Альфред Энох, Карла Соуса
Создатель Питер Ноуолк
Сюжет сосредоточен на группе студентов-юристов, чей блестящий преподаватель по уголовной защите оказывается впутанным в дело об убийстве. История поначалу окажется слишком тёмной и запутанной, чтобы точно определить, виновен ли профессор в чём-либо или нет. Однако произошедшее, несомненно, потрясёт весь университет и полностью изменит жизни вышеуказанных студентов.
драма
В ролях Джесси Спенсер, Тейлор Кинни, Чарли Барнет, Моника Рэймунд, Лорен Джерман, Имонн Уолкер
Создатель Майкл Брандт, Дерек Хаас
Многие согласятся, что быть пожарным крайне опасно. Вот и в чикагской Пожарной части № 51 работа медиков и пожарных очень трудна. Лишь они способны бежать навстречу опасности, когда остальные люди, наоборот, стараются убежать от неё как можно дальше. Ответственность такой работы не проходит бесследно и влечёт за собой потери и расставания.
комедия
В ролях Эрик Маккормак, Дебра Мессинг, Меган Маллалли, Шон Хейс, Шелли Моррисон, Гарри Конник мл.
Создатель Дэвид Кохэн, Макс Мучник
Сюжет крутится вокруг четырёх главных героев: Уилла Трумана, адвоката-гея, его лучшей подруги Грейс Адлер, молодой женщины, управляющей собственной дизайнерской фирмой, Карен Уокер, очень богатой светской дамы, по собственной прихоти работающей у Грейс ассистентом, а также Джека Макфарленда, друга Уилла, вечно безработного актёра. Действие происходит в Нью-Йорке.
драма, романтический
В ролях Патрик Демпси, Эллен Помпео, Сандра О, Джастин Чэмберс, Чандра Уилсон, Джеймс Пикенс мл.
Создатель Шонда Раймс
В центре сюжета жизнь интернов, врачей и прочего персонала больницы «Сиэтл Грейс», где разворачивается основное действие сериала.
комедия
В ролях Карли Джибсон, Лу Уилсон, Чарльз Робинсон, Гаррет Диллахант, Дэнни Пуди, Мелани Мосли
Первый сезон комедийной антологии завершит десятая серия под названием Story Ten. Кабельный канал TBS в сентябре продлил сериал на второй сезон.
Пятница, 29 сентября
ужасы, триллер
В ролях Альфонсо Эррера, Бен Дэниелс, Зулейха Робинсон, Джон Чо, Брианна Хильдебранд, Джина Дэвис
Создатель Джереми Слэйтер
Психологический триллер, события которого перенесены в современность, повествует о смиренном, самоотверженном отце Томасе Ортеге и пылком божьем воине отце Маркусе Лэнге, которым, невзирая на разность взглядов, предстоит объединиться в неравной битве со злом в виде демонической одержимости в одной семье.
боевик, приключения
В ролях Лукас Тилл, Джордж Идс, Джастин Хайрс, Сандрин Холт, Тристин Мейс, Айна Думлао
Создатель Ли Дэвид Злотофф, Питер Ленков
Предыстория популярного приключенческого боевика повествует о молодости находчивого и крайне изобретательного спецагента, который отличается нелюбовью к огнестрельному оружию и целым арсеналом умений, позволяющих ему выпутываться из, казалось бы, безнадёжных ситуаций с помощью смекалки и подручных средств.
драма, триллер, научная фантастика
В ролях Гарольд Перрино, Том Эверетт Скотт, Ди Джей Куаллс, Майкл Уэлш, Келлита Смит, Анастасия Баранова
Создатель Карл Шефер, Крэйг Энглер
Прошло три года с тех пор, как зомби-вирус почти полностью выкосил население США, однако группа спасшихся должна провезти единственного пережившего вирус человека через тысячи миль из Нью-Йорка в Калифорнию, где располагается единственная функционирующая лаборатория, ожидающая анализа его крови. Его антитела — последняя надежда человечества на вакцину. Однако этот человек таит страшные секреты, которые грозят крупными неприятностями им всем.
боевик, драма
В ролях Дженнифер Винер, Лен Кариу, Уилл Эстес, Бриджет Мойнэхэн, Том Селлек, Донни Уолберг
Создатель Робин Грин, Митчелл Бёрджесс
Главные герои сериала — члены семьи Рейганов, тесно связанной с полицией Нью-Йорка. Фрэнк Рейган является комиссаром полиции, этот же пост занимал и его отец Генри, вышедший на пенсию. Фрэнк — вдовец и отец четырёх взрослых детей: Дэнни, Эрин, Джейми и Джо. Дэнни был морским пехотинцем и служил в Ираке, а ныне детектив. Эрин работает помощником окружного прокурора, а младший сын Джейми — выпускник Гарварда, который предпочёл юридической карьере профессию полицейского, он только окончил полицейскую академию и пытается разузнать больше об обстоятельствах смерти брата Джо, также служившего в полиции и погибшего в перестрелке.
боевик, драма, криминал
В ролях Скотт Каан, Алекс О’Локлин, Дэниэл Дэ Ким, Грейс Пак, Маси Ока, Тайлор Уайли
Создатель Питер М. Ленков, Алекс Куртцман, Роберто Орси
Стив Макгарретт, бывший морской офицер с массой наград, а теперь полицейский детектив, возвращается на Оаху расследовать убийство отца. Он остаётся на острове, после того, как губернатор штата Гавайи убедила его возглавить новую команду. Команда будет действовать по его правилам, при поддержке губернатора, без бюрократических проволочек, и с полным иммунитетом, всё это — чтобы поймать самую крупную «дичь» в городе.
Воскресенье, 1 октября
комедия
В ролях Крэйг Робинсон, Адам Скотт, Элли Уокер, Адеель Ахтар, Эмбер Стивенс Уэст, Скотт Коннорс
Создатель Том Гормикэн
Это история о скептике и цинике Лерое Райте и свято верящим во всякую чертовщину Максе Эллисоне. Секретное исследовательское бюро нанимает главных героев для слежки за вспышкой паранормальной активности в Лос-Анджелесе. Изучая аномалию, Райт и Эллисон обнаруживают более серьёзную тайну, угрожающую гибелью всему человечеству.
драма
В ролях Джереми Пайвен, Наталия Тена, Ричард Т. Джонс, Моника Поттер, Блэйк Ли, Джейк Мэтьюз
Создатель Тед Хамфри
В центре процедурной драмы харизматичный техногений Джеффри Таннер, жаждущий раскрыть убийство своей дочери. Убеждённый, что одна голова хорошо, а две лучше, он решает привлечь к раскрытию преступлений людей с бескрайних просторов интернета и создаёт передовой краудсорсинговый узел, способный в корне изменить всю систему расследования преступлений в Сан-Франциско.
драма
В ролях Кира Седжвик, Эрика Кристенсен, Малкольм-Джамал Уорнер, Кик Гарри, Али Либерт, Феликс Солис
Создатель Тэсси Кэмерон
Главная героиня Джейн Сэдлер — телевизионный продюсер-трудоголик и мать-одиночка, переживающая тяжёлый развод. Когда её младшую дочь похищают, мир вокруг Джейн погружается в хаос, полный тайн, где никому нельзя доверять.
комедия
В ролях Уилл Форте, Кристен Шаал, Дженьюэри Джонс, Мэл Родригез, Клеопатра Коулмэн, Мэри Стинберген
Создатель Уилл Форте
Фил Миллер оказался один-одинёшенек на планете после того, как неведомый вирус уничтожил человечество. И он вроде бы поначалу даже не против такого поворота событий. Но печаль-тоска не успевает его погубить — очень скоро Фил обнаруживает, что кроме него существуют и другие «последние люди на Земле».
мультфильм, комедия
В ролях Х. Джон Бенжамин, Юджин Мирман, Кристен Шаал, Дэн Минтц, Джон Робертс, Ларри Мёрфи
Создатель Лорен Бочар
Шоу сосредотачивается на семье, которая работает в гамбургер-ресторане. При этом с ними происходят различные интересные ситуации.
комедия
В ролях Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Шерил Хайнс, Сьюзи Эссман, Ричард Льюис, Боб Эйнштейн
Создатель Ларри Дэвид
Мокьюментари рассказывает историю Ларри Дэвида — соавтора и сценариста сериала «Сайнфилд». Сюжет главным образом крутится вокруг жизни сценариста и продюсера, которая протекает в Лос-Агджелесе и Нью-Йорке. Все актёры, задействованные в сюжете, играют самих себя. Так, помимо самого Ларри, в сериале снимается его жена Шерил Хайнс, его менеджер Джефф Гарлин и его жена Сьюзи. Помимо близкого окружения сценариста, есть и приглашенные звёзды Голливуда, которые также исполняют роли самих себя.
боевик, детектив, драма
В ролях Крис О’Доннелл, Даниэла Руа, Барретт Фоа, Л.Л. Кул Джей, Линда Хант, Эрик Кристиан Олсен
Создатель Шейн Брэннан
В сериале создатели покажут, как работают специалисты под прикрытием, выслеживая особо опасных нарушителей закона. Именно подразделение NCIS занимается поиском и поимкой самых хитрых преступников, которые угрожают безопасности всей страны. Во время поиска самых опасных людей используются инновационные устройства и другие современные технологии. Специалистам придется почти каждый день рисковать жизнью, чтобы спасти страну, защитить ее граждан.
мультфильм, комедия
В ролях Сет Макфарлейн, Алекс Борштейн, Сет Грин, Лэйси Шаберт, Мила Кунис, Майк Генри
Создатель Сет Макфарлейн
В центре сюжета неблагополучная семья Гриффинов, состоящая из родителей, Питера и Лоис, их детей, Криса, Мэг и Стьюи, а также Брайана — антропоморфного пса. Действие ситкома происходит в Куахоге, вымышленном пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. Большая часть юмора сериала представлена в форме так называемых врезок, которые зачастую не имеют ничего общего с сюжетом и содержат шутки на различные щепетильные и спорные темы, такие как политика, рабство, инвалидность, феминизм, ожирение и другие.
мультфильм, комедия
В ролях Дэн Кастелланета, Джули Кавнер, Нэнси Картрайт, Ярдли Смит, Гарри Ширер, Хэнк Азария
Создатель Мэтт Гроунинг
Семейство Симпсонов известно на весь мир. Весёлый и неунывающий папа Гомер, мудрая и рассудительная мама Мардж, их дочка отличница Лиза, несносный мальчишка Барт и маленькая Мэгги. Мультфильм — это настоящая пародия на американскую жизнь и шоу-бизнес. Здесь зрители повстречают множество мультяшных прототипов реально существующих персонажей, окунутся в решение насущных проблем, а также познают стандарты жизни семьи в США.
мультфильм, комедия, научная фантастика
В ролях Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Фил Хендри
Создатель Дэн Хармон, Джастин Ройланд
Самая тяжёлая потеря на этой сериальной неделе — на десятом эпизоде под заголовком The Rickchurian Mortydate уходит из эфира третий сезон сумасшедшей анимационной комедии «Рик и Морти». О четвёртом сезоне мультсериала пока ничего неизвестно.