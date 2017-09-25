 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Розыгрыш билетов на Comic Con Russia и «Игромир» 2017 Новости аниме — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Фанаты «Тёмной материи» развернули кампанию по возвращению сериала в эфир «Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022» — анонс аниме-приквела к голливудскому фильму
4
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Лина Хиди, Марк Хэмилл и Дэвид Брэдли присоединились к «Охотникам на троллей» Гильермо дель Торо

Лина Хиди («Игра престолов»), Марк Хэмилл (франчайз «Звёздные войны») и Дэвид Брэдли («Доктор Кто», «Штамм») подарят свои голоса героям анимационного творения Гильермо дель Торо «Охотники на троллей» от Netflix.

Действие разворачивается в предместьях Аркадии, где обычный подросток-аутсайдер Джим и двое его лучших друзей делают поразительное открытие: под их родным городом ведётся ожесточённая борьба между хорошими и плохими троллями, исход которой навсегда изменит жизни всех.

Хэмилл озвучит ведущего двойную жизнь старшего брата одного из охотников на троллей. Хиди, разумеется, досталась роль злодейки — необычайно сильной колдуньи, которую необходимо остановить любыми средствами. Персонаж Брэдли — таинственный и крайне могущественный волшебник.

Актёры присоединятся к озвучивавшим первый сезон Рону Перлману, Келси Грэммеру, Стивену Юну, Анжелике Хьюстон, Джонатану Хайду, Эми Ландекер и Чарли Сакстону. А главный герой продолжит говорить голосом Антона Ельчина, успевшего записать достаточно материала до своей трагической гибели.

Первый сезон фэнтезийной саги был необычайно тепло принят критиками и зрителями, а также стал триумфатором недавней церемонии Creative Arts Daytime Emmys.

В исполнительных продюсерах второго сезона помимо дель Торо числятся Марк Гуггенхайм, Родриго Блаас, Чед Хаммс, Кристина Стайнберг, Дэн и Кевин Хейгмен. За производство отвечает DreamWorks Animation TV. «Охотники на троллей» вернутся на телеэкраны уже в этом году.

4 Обсудить
Темы
 
Охотники на троллей
 22 сентября«Каратель» — кадры 14 сентябряNetflix продлил сериал «Нетипичный» на второй сезон 8 сентябряРайан Мёрфи готовит многосерийный приквел «Пролетая над гнездом кукушки»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия и отзывы на мультсериал «Охотники на троллей»
 
Новые сериалы 19–25 декабря
 
Промо-арт сериала «Охотники на троллей»

Тоже интересно

 
Игры E3-2015: Конференция EA — отчёт и подкаст
 
Кино Трейлер без цензуры фильма «Ультраамериканцы»
 
Кино Нарезка для питчинга фильма «Коловрат»
 
Аниме ЕВА-132: Стрёмный домик в деревне (видеоподкаст)
 
Кино Две рецензии на «Пятьдесят оттенков серого»
 
Игры Sony готовит усиленную PS4?
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика