Лина Хиди («Игра престолов»), Марк Хэмилл (франчайз «Звёздные войны») и Дэвид Брэдли («Доктор Кто», «Штамм») подарят свои голоса героям анимационного творения Гильермо дель Торо «Охотники на троллей» от Netflix.

Действие разворачивается в предместьях Аркадии, где обычный подросток-аутсайдер Джим и двое его лучших друзей делают поразительное открытие: под их родным городом ведётся ожесточённая борьба между хорошими и плохими троллями, исход которой навсегда изменит жизни всех.

Хэмилл озвучит ведущего двойную жизнь старшего брата одного из охотников на троллей. Хиди, разумеется, досталась роль злодейки — необычайно сильной колдуньи, которую необходимо остановить любыми средствами. Персонаж Брэдли — таинственный и крайне могущественный волшебник.

Актёры присоединятся к озвучивавшим первый сезон Рону Перлману, Келси Грэммеру, Стивену Юну, Анжелике Хьюстон, Джонатану Хайду, Эми Ландекер и Чарли Сакстону. А главный герой продолжит говорить голосом Антона Ельчина, успевшего записать достаточно материала до своей трагической гибели.

Первый сезон фэнтезийной саги был необычайно тепло принят критиками и зрителями, а также стал триумфатором недавней церемонии Creative Arts Daytime Emmys.

В исполнительных продюсерах второго сезона помимо дель Торо числятся Марк Гуггенхайм, Родриго Блаас, Чед Хаммс, Кристина Стайнберг, Дэн и Кевин Хейгмен. За производство отвечает DreamWorks Animation TV. «Охотники на троллей» вернутся на телеэкраны уже в этом году.