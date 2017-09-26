«Падение рыцарей» — второй трейлер

Историческая драма «Падение рыцарей» обзавелась вторым трейлером и датой выхода. Сериал стартует в эфире кабельного канала History 6 декабря.

В 10-серийной драме о поисках Святого Грааля и гибели ордена тамплиеров снимаются Том Каллен, Патрик Делейни, Саймон Мерреллс, Оливия Росс, Эд Стоппард, Сабрина Бартлетт, Джулиан Овенден и другие.

Сценарий написали создатели сериала Дон Хэндфилд и Ричард Рэйнер в соавторстве с Домиником Мингеллой («Робин Гуд»).Все трое выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с Джереми Реннером. В режиссёрах замечены Дуглас Маккиннон («Доктор Кто»), Метин Хусейн («Чужестранка») и Дэвид Петрарка («Марко Поло»).