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Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Милые обманщицы» обзавелись спин-оффом

Кабельный канал Freeform не готов окончательно и бесповоротно расстаться со своим главным хитом, спустя три месяца после завершения «Милых обманщиц» объявив о запуске спин-оффа «Милые обманщицы: Перфекционистки». И не удивительно, учитывая показатели финального сезона, обеспечившие сериалу звание самой рейтинговой кабельной драмы в возрастных категориях «18–34» и «12–34».

События развернутся в городке Бикон-Хайтс, где на первый взгляд всё идеально — от высококлассных колледжей до сверхуспешных жителей. Но это лишь видимость, и у каждого есть скелеты в шкафу, а постоянный стресс из-за необходимости соответствовать идеалу приводит к первому городскому убийству.

К своим ролям вернутся Саша Питерс и Джанель Пэрриш. Как связаны сюжеты обоих сериалов, пока неизвестно. Также не уточняется, появится ли в спин-оффе кто-то ещё из основного актёрского состава оригинала, включающего Эшли Бенсон, Люси Хейл, Шей Митчелл и Тройэн Беллисарио.

Адаптацией одноимённой серии книг всё той же Сары Шепард займётся шоураннер «Милых обманщиц» А. Марлин Кинг. Вдобавок она выступит исполнительным продюсером проекта наравне с Лесли Моргенштейном («Сплетница», «Дневники вампира») и Джиной Джироламо («Первородные»). Тяготы производственного процесса разделят между собой Alloy Entertainment, Long Lake Media и Warner Horizon Scripted Television.

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 17 сентябряFreeform закрыл процедурал «Сшиватели» после третьего сезона
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