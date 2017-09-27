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«Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» — тизер второго сезона

Второй сезон «Холистического детективного агентства Дирка Джентли» обзавёлся динамичным тизером. Комедийный триллер вернётся в эфир кабельного канала BBC America 14 октября.

Первый сезон экранизации романов Дугласа Адамса об эксцентричном сыщике Дирке Джентли посвящён знакомству Дирка с его верным помощником Тоддом Броцманом и их первому совместному расследованию. Продолжение истории включает в себя фэнтезийные мотивы и расширит географию приключений Дирка сотоварищи, заставив их помотаться не только по разным отрезкам времени, но и по другим измерениям.

В 10-серийном втором сезоне снимаются Сэмюэл Барнетт, Элайджа Вуд, Джейд Эшете, Фиона Дуриф, Ханна Маркс, Мфо Коахо, Аманда Уолш, Алекс Паунович, Джон Ханна, Алан Тьюдик и другие.

Шоураннером сериала выступает Роберт Купер («Звёздные врата»). Сценаристом — Макс Лэндис («Хроника», «Ультраамериканцы»); вдобавок он числится исполнительным продюсером проекта наравне с Тедом Адамсом, Дэвидом Альпертом, Риком Джейкобсом и другими. В производстве заняты AMC Studios, Ideate Media, IDW Entertainment и Circle of Confusion.

 
 
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Видео Холистическое детективное агентство Дирка Джентли
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