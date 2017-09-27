 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Red Dead Redemption 2 — второй трейлер «Ванпанчмен 2» меняет состав Ложка дёгтя: Dishonored, часть 1 HBO и Дэймон Линделоф официально взялись за многосерийных «Хранителей» Новости аниме — лучшее за неделю
5
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Футуристический комикс Говарда Чайкина отправляется на малые экраны

Производственная компания EuropaCorp TV Studios приобрела права на телевизионную экранизацию классического комикса Говарда Чайкина American Flagg!, выходившего в 80-е годы прошлого века.

Это сатирический взгляд на высокотехнологическое потребительское общество будущего, где царит власть корпораций, полиция военизирована, зрители липнут к экранам в ожидании очередной порции реалити-шоу, и повсеместно поднимает голову нацизм. Правительство США улетело от всех этих «прелестей» цивилизации на Марс, оставив нацию под протекторатом вездесущей корпорации The Plex. Главный герой истории — бывшая телезвезда Рубен Флэгг с наивными представлениями об Американской мечте, вовлечённый в работу органов правопорядка в коррумпированном Чикаго.

Ведутся поиски сценаристов и режиссёров. Исполнительными продюсерами потенциального сериала выступают автор литературного первоисточника, Марк Уилер, Рик Александер и Люк Бессон. На продажу проект выставят уже в этом году.

5 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Бри Ларсон может стать Капитаном Марвел
 
Кино Лучшие фильмы 2014 года — Голосование
 
Аниме ЕВА-116: Едим аниме
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 151: Спонсорский
 
Расширенный трейлер кроссовера сериалов DC
 
Кино Итоги 2014 года по версии «Критиканства»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика