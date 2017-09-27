Футуристический комикс Говарда Чайкина отправляется на малые экраны

Производственная компания EuropaCorp TV Studios приобрела права на телевизионную экранизацию классического комикса Говарда Чайкина American Flagg!, выходившего в 80-е годы прошлого века.

Это сатирический взгляд на высокотехнологическое потребительское общество будущего, где царит власть корпораций, полиция военизирована, зрители липнут к экранам в ожидании очередной порции реалити-шоу, и повсеместно поднимает голову нацизм. Правительство США улетело от всех этих «прелестей» цивилизации на Марс, оставив нацию под протекторатом вездесущей корпорации The Plex. Главный герой истории — бывшая телезвезда Рубен Флэгг с наивными представлениями об Американской мечте, вовлечённый в работу органов правопорядка в коррумпированном Чикаго.

Ведутся поиски сценаристов и режиссёров. Исполнительными продюсерами потенциального сериала выступают автор литературного первоисточника, Марк Уилер, Рик Александер и Люк Бессон. На продажу проект выставят уже в этом году.