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Мигель Сапочник вернётся в «Игру престолов» КГ играет: Final Fantasy XIII-2, часть 2 Ложка дёгтя: Dishonored, часть 1 Фанаты «Тёмной материи» развернули кампанию по возвращению сериала в эфир «Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022» — анонс аниме-приквела к голливудскому фильму
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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Мигель Сапочник вернётся в «Игру престолов»

Финальный сезон эпической фэнтезийной саги «Игра престолов» обзавёлся режиссёрами. Никто и не сомневался, что шесть эпизодов заключительной главы — самые ответственные и судьбоносные — доверят снимать отлично зарекомендовавшим себя ветеранам.

В режиссёрское кресло проекта вернётся Мигель Сапочник, в активе которого четыре эпизода сериала: The Gift и Hardhome пятого сезона, а также Battle of Bastards и The Winds of Winter шестого сезона. Компанию ему составит Дэвид Наттер, снявший шесть эпизодов «Игры престолов»: The Old Gods and the New и A Man Without Honor второго сезона, The Rains of Castamere и Mysa третьего сезона, The Dance of Dragons и Mother’s Mercy пятого сезона. В общем, едва ли можно подобрать кандидатов достойнее.

А вот заключительные эпизоды сериала — пятый и шестой — Дэвид Бениофф с Д. Б. Уайссом решили не делить ни с кем и снимут их сами. Вдвоём снимать шоураннерам проекта ещё не доводилось, хотя каждый успел срежиссировать по эпизоду: Бениофф снял серию Walk of Punishment третьего сезона, а Уайсс — Two Swords четвёртого сезона.

Съёмки восьмого сезона экранизации фэнтези-романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени» начнутся предположительно в октябре. Как сообщалось ранее, премьера финальной телеглавы может задержаться до 2019 года.

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Игра престолов
 
Денис Файзулин
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+27

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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